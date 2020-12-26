Karabük Kızılay Kan Merkezi plazma bağışı almaya devam ediyor

Karabük Kızılay Kan Merkezi, korona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılacak plazma bağışlarını toplamaya devam ediyor. Kızılay Kan merkezinde 8 Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar kentte 180 kişi immün plazma bağışında bulundu.

Korona virüs salgınında ağır durumdaki hastaların bağışıklık sistemi için gerekli olan ve içerisinde virüse karşı antikor barındıran immün plazma bağışı Karabük’te alınmaya devam ediyor.

Daha önce korona virüs hastalığı öyküsü bulunan kişilerden alınan ortalama 450 mililitre plazma işlemi ortalama 45 dakika ile 60 dakika arasında değişkenlik gösteriyor. Günlük 10 kişinin bağış yapabildiği Kızılay Kan Merkezi’ne şuana kadar 180 kişi başvurarak hastalara umut olmaya çalıştı.

Ekim ayında korona virüs testi pozitif çıkan ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Rıdvan Bostancı Karabük Kızılay Kan Merkezi’nde plazma bağışında bulundu.

20 Ekim 2020 tarihinde annesinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındığını belirten Bostancı, filyasyon ekiplerinin de kendisinden aldıkları sürüntünün sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Evdeki tedavisinin 10. Gününde negatife döndüğünü ifade eden Bostancı, “Negatife dönmemin ardından 35 gün sonra Karabük Kızılay Kan Merkezi’ne gidip korona virüste mücadelede önemli bir işleve sahip olan immün plazma bağışında bulundum” diye konuştu.

“Bazı hastalarımıza umut olabileceğimi düşündüm”

Vatandaşlardan immün plazma bağışı konusunda duyarlı olmalarını isteyen Bostancı, “Bağış ile beraber bazı hastalarımıza umut olabileceğimi düşündüm. İnşallah olabilirim. Diğer vatandaşlarımızın da Karabük Kızılay Kan Merkezi’ne gelip plazma bağışı başvurusu yapmasını istiyorum. Çünkü yoğun bakımda çok fazla hastamız bulunmakta. Bu hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşabilmesi için bu bağışlar çok önemli bir yere sahip” ifadelerine yer verdi.