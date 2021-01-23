Kar ve soğuk aşıyı engelleyemiyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar kış demeden en ücra köylere giden sağlık ekipleri 90 yaş üstü yaşlılara korona virüs aşısı yapıyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kara ve soğuğa aldırış etmeden en ücra köylere giderek 90 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde CoronaVac aşısı yapıyor. Aşılama çalışması kapsamında ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Kırıkkaya köyüne giden sağlık ekipleri köyde ikamet eden 90 yaşındaki Seyfettin Oruç ile 65 yaşındaki oğlu Eşref Oruç’a CoronaVac aşısı yaptı. Korona virüs aşısı olan 90 yaşındaki Seyfettin Oruç, kendisine aşı yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Aşı olan Eşref Oruç, “Sağ olsunlar sağlık ekipleri geldiler. Babam 90 yaşındadır bizim için bu kış gününde geldiler bize aşı yaptılar. Ellerine ayaklarına sağlık, çok teşekkür ederim” dedi.

Sağlık ekibinde görevli doktorlardan Kemalettin Güleç’te talep edilen ve onay verilen günlük aşı listesi doğrultusunda gruplar halinde köylere giderek 90 yaş ve üzeri vatandaşları aşılamaya başladıklarını söyledi. Güleç, “Ekiplerle birlikte Bakanlığımız tarafından 90 yaş üzeri aşılama programı dahilinde bu kış şartlarında Ahlat’ın en ücra köylerinden birisi olan Muş sınırındaki Kırıkkaya köyündeyiz. Zorlu kış şartlarında çalışmaya devam etmekteyiz. Bu dönemde önce sağlık çalışanlarımız aşılandı. Şimdide 90 yaş üstü aşılanıyor. Sırayla bütün halkımızı aşılayacağız İnşallah. Sağlık çalışanları halkın sağlığı için var. Gerekirse en ücra köye en ücra mezraya ulaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.