Kar nedeniyle yolu kapalı olan hasta iş makinesi ile ambulansa getirildi

Rize’de yoğun kar yağışı nedeniyle evine ulaşım sağlanamayan hasta İl Özel İdaresine ait iş makinesinin kepçesi ile ambulansa taşındı.

Pazar ilçesine bağlı Kuzeyce köyünde yaşayan 90 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası Zinnet Babal bir anda rahatsızlanınca aile yakınları tarafından 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Babal’ın rahatsızlığı nedeniyle bölgeye ambulans sevk edildi ancak köy yolu kar yağışı nedeni ile kapalı olduğundan ambulans hareket etmekte güçlük çekti. Rize İl Özel İdaresi’nden yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye gelen iş makinesi tarafından yol açıldı. 3 saatlik çalışmanın ardından hastaya ulaşıla bilindi ancak ambulans kar nedeniyle deforme olan yoldan bir türlü geçemedi. Bu kez hasta iş makinesinin kepçe kısmına yatırıldı ve ambulansa kadar kısa bir mesafe iş makinesi ile taşındı. İş makinesinin kepçe kısmından alınan Babal sonrasında ambulans ise hastaneye sevk edildi. Babal’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.