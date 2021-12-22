Kar nedeniyle köy yolu kapanan hastanın imdadına UMKE ekipleri yetişti

Zonguldak’ta safra kesesindeki taş nedeniyle şiddetli ağrı yaşayan 60 yaşındaki kadının imdadına UMKE ekipleri yetişti. Üç saat süren karla mücadelenin ardından hasta hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye Kdz Ereğli ilçesinde yaşandı. Safra kesesindeki taş nedeniyle şiddetli ağrı yaşamaya başlayan 60 yaşındaki Hakibar Kırış’ın yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine 22:00 sıralarında yola koyulan UMKE ekipleri, kalınlığı 50 santimetreyi geçen kar nedeniyle Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Bir taraftan açılan köy yolu diğer yandan aşırı yağan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Üç saat süren zorlu karla mücadelenin ardından ekipler hastaya ulaşmayı başardı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla araca bindirilen hasta Kdz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.