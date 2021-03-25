Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Derya Doğanay, kar yağışının etkisini yeniden gösterdiği bu günlerde toplum tarafından az bilinen kar körlüğüne dikkat çekti.

Kar yağışının ardından güneş açması ile gelen bir risk bulunduğuna dikkat çeken Dr. Doğanay, böyle havalarda mutlaka güneş gözlüğü kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Kayak merkezinde bulunuyorsa koruyucu gözlüklerden temin edilmesi gerektiğini dile getiren Op. Dr. Doğanay, “Yoksa fotokeratit olarak adlandırdığımız; karlı zeminden güneş ışınlarının fazlaca yansıması sebebiyle aşırı UV ışığın gözün kornea tabakasına temas etmesi ile oluşan, halk arasında kar körlüğü olarak ifade edilen hastalığa davetiye çıkarmış oluruz” dedi.

Kar körlüğünün kişinin gözlerinde aşırı hassasiyet, yanma, batma, sulanma, kamaşma olduğunu ifade eden Dr. Doğanay, “Daha da ileri durumlarda göz kapaklarında yoğun ödem gelişebilir. Bu durum soğuk hava şartlarında hemen hissedilemeyebilir. Bu şikâyetlerden herhangi birini yaşayan kişinin böyle bir durumda göz hastalıkları uzmanına vakit kaybetmeden başvurması gerekir. Özellikle açık tenli kişiler, göz rengi açık olan kimseler, daha önceden yaşa bağlı maküla yani sarı nokta hastalığı olan bireyler, kuru gözü, alerjik konjonktiviti ya da kirpik dibi iltihabı gibi halk arasında sık rastlayabileceğimiz rahatsızlıkları olan bireylerde fototoksik hasarın etkisi daha yoğun olabilecektir” şeklinde konuştu.

Karda korunmasız bir şekilde güneş ışığına mâruziyetin başka problemleri de beraberinde getirme ihtimâli olabileceğini vurgulayan Dr. Doğanay, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Böyle bir durumda fotoreseptör tabaka dediğimiz retinada bulunan hücrelerin aşırı uyarılması sonucunda geçici görme kaybı yaşanabilir. Ya da yine yoğun UV ışık sebebiyle makülada tahribat oluşabilir ki, böyle bir durum geri dönüşsüz görme kayıpları ile sonuçlanacaktır. Güneş tutulmasına çıplak gözle bakamayacağımız gibi karda da güneş ışınlarına maruz kalmaktan kendimizi aynı şekilde korumamız gerekmektedir.”