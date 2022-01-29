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Kar esaretinde hastaneye iş makinesiyle giden ebeler, o anları anlattı

İstanbul’da etkili olan yoğun kar nedeniyle hastaneye gitmekte zorluk yaşayan ebelerin imdadına iş makinesi yetişti. Yaklaşık 5 saatte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne ulaşan ebeler, "Sağlık çalışanları olarak her koşulda olduğu gibi işimizin başındayız. 15-20 dakika geldiğim yolu yaklaşık olarak 5 saatte tamamladık. Birebir kendim yaşamış biri olarak gerçekten artık sağlık çalışanlarına şiddete son" dedi.

Sağlık 29.01.2022, 09:37
Kar esaretinde hastaneye iş makinesiyle giden ebeler, o anları anlattı

İstanbul’da etkili olan yoğun kar nedeniyle hastaneye gitmekte zorluk yaşayan ebelerin imdadına iş makinesi yetişti. Yaklaşık 5 saatte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne ulaşan ebeler, "Sağlık çalışanları olarak her koşulda olduğu gibi işimizin başındayız. 15-20 dakika geldiğim yolu yaklaşık olarak 5 saatte tamamladık. Birebir kendim yaşamış biri olarak gerçekten artık sağlık çalışanlarına şiddete son" dedi.

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken birçok noktada sürücüler yollarda kalmıştı. Pandeminin kahramanları sağlık çalışanları bu zorlu süreçte de görev yerlerine ulaşabilmek için büyük çaba gösterdi. 25 Ocak günü işlerine gitmek üzere 06.30’da yola çıkan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi ebelerinden 26 yaşındaki Nazlı Balcı ile 25 yaşındaki Gökçe Kayın Arıcı da yoğun karla karşılaştı. 24 saat nöbet sistemiyle çalışan arkadaşlarına yük olmak istemeyen ebeler, hastaneye gitmenin yolunu aradı. Bir süre yürümeye çalışan ancak karda ilerlemekte güçlük çeken ebeler, gördükleri iş makinesi operatöründen yardım istedi. İş makinesiyle hastanenin yolunu tutan ebeler, yaklaşık beş saatin ardından hastaneye ulaştı. İki sağlık çalışanı o anları anlatırken hem hastaneye ulaşmak hem de 24 saat nöbet tutan arkadaşlarının mesaisini sonlandırmak için verdikleri çaba takdir topladı.

“Yürüyecektik çünkü başka şansımız yoktu"

Zor koşullarda hastaneye ulaşmak için çaba gösteren, 3,5 yıllık ebelik yapan 25 yaşındaki Gökçe Kayın Arıcı, “Ayın 25’inde yoğun kar yapışı nedeniyle hastaneye gelmekte çok zorluklar yaşadık. Aynı şekilde bir gece öncesi arkadaşım yolda kalıp evimiz yakın olduğu için bize geldi. Sabah 24 saatlik mesaimiz vardı, sabah 06.30, 07.00 civarında yola çıkmamıza rağmen bir türlü buraya ulaşamadık. Çok uzun zorluklar sonucu hastaneye gelebildik. Otobüse bindiğimiz yolda 3 tane İETT aracı kalmıştı, buradaki arkadaşlarımızı aradık, en kısa sürede gelebileceğimizi söyledik. Onlar da 24 saatlik bir nöbetten çıkıyordu. Bir sağlık çalışanı için oldukça zor bir nöbet. Bir sürü seçenek denedik. En son saat:10.30 gibi tekrar şansımızı denemek için yola çıktık. Yürüyecektik çünkü başka şansımız yoktu. Bir gece önce de kendi ev arkadaşım yürümüştü, 3-3,5 saatlik bir yol kat etmişti. Sonrasında oradan geçerken bir kepçe operatörüne denk geldik. Rica ettik mecburen bizi hastaneye bırakır mısınız diye o da yardımcı oldu" şeklinde konuştu.

"Her koşulda olduğu gibi işimizin başındayız"

Arıcı, “Kepçeye bindik hemen yola çıkamadık. 45 dakika bir saat içinde Olimpiyat Metro’ya gelebildik. Çok uzun uğraşlar sonucunda ancak hastaneye gelebildik. Hastaneye gelmemizdeki en önemli şey öncelikle arkadaşlarımızı nöbetten çıkartabilmekti. Yine sağlık çalışanları olarak her koşulda olduğu gibi nöbetimizin işimizin başındayız. Normalde evimden 15-20 dakika geldiğim yolu yaklaşık olarak 5 saatte hastaneye vararak tamamladık. Özellikle son zamanlarda artan şiddet olaylarıyla birleştirmek istiyorum. Birebir geçenlerde kendim yaşamış olarak tüm bu çabalarımıza her şeye rağmen gerçekten artık sağlık çalışanlarına şiddete son demek istiyorum" ifadelerini kullandı. Arkadaşıyla birlikte uzun süren yolculuğun ardından hastaneye ulaşan 26 yaşındaki Nazlı Balcı, “06.30’da biz yola çıktık hava karanlık, minibüs, otobüs yok, taksi gitmiyor yolların hepsi kapalı, birazcık yürümeye başladık hastaneye gelebilmek için. Amacımız arkadaşlarımızın 24 saatlik nöbet sonrası devam etmemesini sağlamaktı” diye konuştu.

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