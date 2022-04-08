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Kanserle mücadele edenler ve kazananlar düzenlenen seminerde buluştu

Medicana Sağlık Grubu tarafından kanser hasta ve hasta yakınlarının hastalık sürecinde verdikleri mücadeleye dikkat çekmek için hazırlanan ’’Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim’’ programı, 3’üncü gününde Medicana International İstanbul Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Sağlık 08.04.2022, 09:50
Kanserle mücadele edenler ve kazananlar düzenlenen seminerde buluştu

Medicana Sağlık Grubu tarafından kanser hasta ve hasta yakınlarının hastalık sürecinde verdikleri mücadeleye dikkat çekmek için hazırlanan ’’Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim’’ programı, 3’üncü gününde Medicana International İstanbul Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Medicana Sağlık Grubu 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında, ’’Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim’’ başlığı altında 3’üncü etkinliğini düzenledi. Seminere, Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzm. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan konuşmacı olarak katılırken, kanseri yenmiş ve kanser tedavisi devam eden hasta ve hasta yakınları da yer aldı. Etkinlikte kanserde güncel tedavi yöntemleri ve erken tanının önemine dikkat çekildi. Etkinliğin moderatörlüğünü Sağlık Editörü Meral Karadağ’ın yaptığı programda kanseri atlatan hastalar da yaşadıkları tedavi süreçlerini anlattı.

“Kadınlar özellikle mamografi 2 yılda bir yaptırmalı”

Kanser hastalığını 14 yıldır programlarda konuştuğunu vurgulayan Sağlık Editörü Meral Karadağ, “Bundan 4 yıl önce küçük hücreli Akciğer kanseri tanısı konulduğu güne kadar konuşuyordum. Ardından hastalığın içine girdikten sonra hastalığa karşı daha dikkat çeker oldum. Medyaya büyük rol düşüyor ama doğru bilgilendirmek de düşüyor. Günümüzde medya kuruluşları hem yaptığı haberler hem de sağlık programlarıyla, kanser hastalığının tanı ve tedavisinde büyük duyarlılık gösteriyor. Erken tanı çok önemli, taramalarımızı yaptırmamız gerekiyor. O yüzden kadınlar özellikle mamografiyi 2 yılda bir yaptırmalı. Erkekler de prostat tahlillerini aksatılmaması gerekiyor. Uyku düzeni, beslenme gibi sorunları düzene soktuğunuzda yüzde 40 kanseri azaltmış oluyoruz” dedi.

“Kanserden korkmayın geç kalmaktan korkun”

Belirli günlerde farkındalık oluşturmak için toplantılar ve halka açık seminerler düzenlediklerini ifade eden Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzm. Prof. Dr. Oğuzhan Özyurtkan, “Amacımız kanser farkındalığını topluma tekrardan hatırlatmak. Kanserle nasıl mücadele edileceğini insanlara hatırlatmak amaçlı etkinliklerimize devam ediyoruz. Kanser dünyada ölüme sebebiyet veren en büyük hastalıklardan bir tanesi. 4 K diye andığımız; kazalar, kanserler, kronik akciğer hastalıkları ve kalp hastalıklarıdır. Kanser bunlar arasında çok büyük bir yer tutuyor. Sadece hastayı değil, hastanın yakınını da kötü bir şekilde etkiliyor. Çünkü tedavisi de zahmetli, uzun süreçli ve psikolojik olarak da yıpratıcı. Bu açıdan bütün şekilde savaşmak gerekiyor. Covid-19 döneminde akciğer kanseri vakalarını çok erken dönemde yakalar olduk. Covid-19 sebebiyle herkese akciğer tomografisi çektik ve erken tanı koyma şansımız oldu. Kanserin türü ne olursa olsun erken tanı çok önemli. Kanserden korkmayın geç kalmaktan korkun” şeklinde konuştu.

"Ben başardım, siz de kanseri yenebilirsiniz"

16 yıl önce meme kanserini yenen Nejla Kotil Saruhan, “Kanseri 16 yıl evvel geçirmiş birisi olarak ilk zamanlar çok korkmuştum. Süreç çok zordu tedavi süreci çok daha zordu. Eşim ve oğlum sayesinde bu zorlu süreçleri atlattık. Hastalığı yaşadıktan sonra hayata bakış açım değişti ve daha dikkatli oluyorum. Mutlaka insanlar taramalarını atlamasınlar erken tanı hayat kurtarır” diye konuştu.

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