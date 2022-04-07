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Kanseri yenenler tedavi süreçlerini anlattı

Medicana Sağlık Grubu’nun ’’Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim’’ başlıklı semineri Bahçelievler Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Etkinlikte güncel tanı ve tedavi yöntemleri gündeme alındı, kanser hastası ve hasta yakınlarının kanserle psikolojik ve fiziksel mücadelelerinde ’’yanınızdayız, desteğiz’’ mesajı verildi.

Sağlık 07.04.2022, 10:05
Kanseri yenenler tedavi süreçlerini anlattı

Medicana Sağlık Grubu’nun ’’Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim’’ başlıklı semineri Bahçelievler Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Etkinlikte güncel tanı ve tedavi yöntemleri gündeme alındı, kanser hastası ve hasta yakınlarının kanserle psikolojik ve fiziksel mücadelelerinde ’’yanınızdayız, desteğiz’’ mesajı verildi.

Medicana Sağlık Grubu 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında, ’’Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim’’ başlığıyla etkinlik düzenledi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman’ın katıldığı seminerde Medicana Bahçelievler Hastanesi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Neşe Güney ve Hematoloji Uzmanı Dr. Aysun Halaçoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Bahçelievler Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte kanserde güncel tedavi yöntemleri ve erken tanının önemine dikkat çekildi. Moderatörlüğünü Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaftanoğlu’nun yaptığı programda kanseri atlatan hastalar da yaşadıkları tedavi sürecini anlattı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ’’Dünyada kalp hastalıklarından sonra en çok görülen ikinci hastalık kanser. Her derdin bir çaresi olduğu gibi kanserin de çaresi var. Kanseri erken tanımak, kanserden korkmamak ve ona göre tedbir almak çok önemli. Tarama testleri ihmal edilmemeli. Kadınlarda en çok görülen meme kanseri için tarama testleri, erkeklerde en çok görülen prostat için ultrason testleri rutin olarak yapılmalı. Bu benzeri kanser türlerine karşı gerekli müdahaleleri erken yaparsak hiçbir sıkıntı ortaya çıkmayacaktır’’ diye konuştu.

’’Erken tanı sayesinde kanseri atlattım’’

Kanser hastalığını başarılı tedavi süreci sonunda yenen Seyhan Öner, ’’Bir sabah kalktığımda kolumun altında bir ağrı hissettim ve ultrason çekildim. Kolumun altında bir kitle tespit edildi. Akabinde bir meme MR’ı çektirdim. Kötü huylu olduğu düşünüldüğü için biyopsi yapıldı. Bunlar erken tanıyla çok hızlı algılandı. Bu şekilde kanser hastası olduğumu öğrendim. Sonrasında hemen tedaviye alındım. Genetik testlerim yapıldı ve genetik bir durum söz konusu olmadığı belirlendi. Hastane çalışanlarının yanımda oluşu ve bana moral vermeleri yanımda oluşları çok önemliydi. Yani erken tanı sayesinde kanseri atlattım. İnsanlar sık sık takiplerini yapsınlar testlerini olsunlar kontrollerine gitsinler. Ne kadar erken teşhis konulursa hastalığı yenmek o kadar basit’’ şeklinde konuştu.

’’Erken teşhis hayat kurtarır’’

Kanser için farkındalık çalışmalarına değinen Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, ’’1964 yılından beri Türk Kanser Derneği olarak kanserde farkındalık için elimizden geleni yapıyoruz. Kanser kronik bir hastalık haline geldi, bu iyi bir haber. Kanser erken teşhis edilmediği zamanlarda daha kötü durumlara yol açabiliyor. Erken teşhis hayat kurtarır. Vatandaşlarımız gerekli tarama testleri için Türk Kanser Derneği’ne başvurabilir. ’’İmkanım yok’’ sözünü kabul etmiyoruz. Ücretsiz olarak tarama testi imkanı sunuyoruz. Medicana Sağlık Grubu ile değerli bir sosyal sorumluluk projesinde yan yana gelerek ilk kez Nisan 2019’da ’’Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim’’ sosyal sorumluluk projesini başlattık. Bu proje ile kanserle mücadelede hem hasta hem de hasta yakınlarının psikolojik ve fizyolojik sağlıkları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

’’Kişiye özel tedavilerle kanserin şifresini çözmeye başladık’’

Kanserin yaygınlaşmasına karşın tedavi yöntemlerinin de arttığını aktaran Prof. Dr. Neşe Güney de ’’Kanser sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’de bu rakamlara geçen sene 161 bin yeni kanser vakası eklendi. Bu hızla giderse 2030’larda dünyada 17 milyon kanser hastası, 75 milyon da yaşayan kanser hastası olması öngörülüyor. Kanser çağımızın vebası şeklinde giderken biz de hekimler olarak boş durmadık. Kişiye özel tedavilerle kanserin şifresini çözmeye başladık. Özellikle erken tanı ile hastalar tedaviye tam cevap verebiliyor. Kanser tedavisi zor ve maliyetli bir süreç. Tek bir kişinin hastalıkla mücadelesinin yerine, doktorlarla, aileler ile hastanedeki hizmet personeline kadar ekip olarak hastalarımızın yanında olmak istiyoruz. Bu tedavi yöntemleri ile hastalarımızın başarılı sonuçlarını gördükçe mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

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