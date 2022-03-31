banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Kansere yol açan 8 risk faktörü

Medline Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler, ailede kanserli bireyler varsa kansere yakalanma riskinin artacağını söyledi.

Sağlık 31.03.2022, 10:02
Kansere yol açan 8 risk faktörü

Medline Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler, ailede kanserli bireyler varsa kansere yakalanma riskinin artacağını söyledi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler, kanser oluşumunda temel nedenin genetik yapı olan DNA’nın doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan etkenlerle bozulması olduğunu söyledi. Haksöyler, “Ailenizde kanserli bireyler varsa kansere yakalanma riskiniz artar. Ancak yaşamınız boyunca maruz kaldığınız toksik maddeler, radyasyon, bazı virüsler ve sahip olduğunuz kimi hastalıklar da kansere yol açabilirler” dedi.

Haksöyler, genel olarak kanser oluşumuna yol açan faktörleri şöyle sıraladı:

Yaş

Ortalama yaşam süresinin uzaması ve yaşlanan nüfusun artması, yaşam boyunca her 3 kişiden 1’ine kanser teşhisi konmasının ana nedeni olarak görülmektedir. Hücrelerimiz yaşlandıkça kanserleşmeye daha duyarlı hale gelirler. Geçen zaman içerisinde kanserojen etkenlerin hücreleri hasara uğratması ile birlikte oluşan DNA hasarları etkili bir şekilde tamir edilemezken bağışıklık sistemi de zayıflar. Bunun sonucu olarak da hücrelerde anormal çoğalmalar gelişebilir.

Çevresel faktörler

Çevresel faktörler ya kendi isteğimizle (sigara içmek vb.) ya da isteğimiz dışında (kirli havanın solunması vb.) kanser gelişiminde rol alırlar. Yapılan araştırmalar, aflatoksin, arsenik, asbest, benzen, berilyum, kadmiyum, kömür katranı, solunabilir silika, formaldehit, krom, kömür dumanı, nikel, radon, pasif sigara dumanı, kurum, sülfürik asit, uranyum gibi karsinojenlerin kansere bağlı ölümlerin yüzde 4’ünden sorumlu olduğunu göstermektedir. Radyasyon da kanser gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. Görüntüleme ve tedavide kullanılan iyonizan radyasyon karsinojeniktir.

Tütün kullanımı

Sigara tüketimi tek başına en önemli kanser nedenidir. İnsanlarda görülen bütün kanserlerin yaklaşık olarak üçte birinden sigara sorumludur. Tütün ve dumanının içinde başta katran olmak üzere 250’den fazla zararlı kimyasal ve karsinojen türevi vardır. Sigara dışında, pipo, puro kullanımı veya tütünün çiğnenmesi ve enfiye uygulaması da kanser riskini artırır.

Kronik iltihap

Virüsler genellikle hücrelerde büyümeyi, çoğalmayı sağlayan yolları aktive ederken, diğer taraftan da tümör gelişimini engelleyen ürünlerin baskılanmasına neden olurlar. Bu tür kanser gelişimine neden olan ajanlara Helikobakter pylori ve Hepatit B ve C’yi örnek olarak göstermek mümkündür. Özellikle Hepatit B virüsü, dünyada sigaradan sonra bilinen ikinci en sık kanser nedenidir. HPV virüsü de cinsel yolla bulaşarak rahim ağzı kanseri, penis kanseri, ağız ve gırtlak kanserlerine neden olabilir.

Hatalı beslenme

Tüm kanserlerin üçte birinin nedeninin beslenme kaynaklı olduğu bilinmektedir. Yağ ve yağlı besinlerin fazla tüketimi, yetersiz taze sebze-meyve tüketimi, posa alımının az olması, nitrit ve nitrat eklenmiş besinler, ateşe çok yakın pişirilmiş etler, tuzlanmış-tütsülenmiş besinlerin aşırı tüketimi ve genetiğiyle oynanmış besinler de kanser riskini artırmaktadır.

Obezite

Kalori alımının fazlalığı kansere yol açan faktörlerdendir. Obezite erkelerde, kolon ve rektum (kalın bağırsak), böbrek, yemek borusu kanseri ve pankreas kanseri dahil birçok kanser gelişiminde etkendir. Kadınlarda ise obezite ilişkili kanserler, mesane, bağırsak, rahim, böbrek, pankreas, yemek borusu ve özellikle menopoz sonrası görülen meme kanserleri olarak sıralanabilir. Ayrıca bebeklik ve erken çocukluk çağındaki obezite de erişkin dönemde kanser riskini yükseltir.

Zayıf bağışıklık sistemi

Vücudumuzda her gün atipik kanser hücreleri meydana gelir. Fakat bu durum bizim kanser hastası olduğumuz anlamına gelmez. Bağışıklık sistemimiz, her gün oluşan bu kanser hücrelerini anında yakalar ve hastalık gelişmeden yok eder. Ancak bağışıklık sisteminin zayıflaması vücudumuzun kansere karşı savunmasız kalmasına yol açabilir.

Hormonlar

Hormonların başta meme kanseri olmak üzere over, endometrium ve bağırsak kanserleri üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19