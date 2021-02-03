Kanser yenilmez değil

Modern çağın hastalığı olarak nitelendirilen ve tüm dünyada her geçen gün artış gösteren kanserin, günümüzde yeni yaklaşımlarla tedavisinde çok daha başarılı sonuçlar alınabildiği, kanseri erken yakalayabilmek için tarama testlerini ihmal etmemek ve vücuttaki olası değişimleri dikkatli bir şekilde takip etmek gerektiği bildirildi.

Medline Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Veysel Haksöyler, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, geç kalındığında ve doğru tedavi yöntemleri uygulanmadığında kanser hastalığında üzücü sonuçlar yaşanabildiğine dikkat çekerek, "Bu nedenle kanserin istisnasız olarak bütün türlerinde erken teşhis çok önemli bir yer tutuyor. Ayrıca kanser için yapılan araştırmalarla beraber yeni tedavi yöntemleri de artık sık sık gündeme geliyor" dedi.

Erken teşhis çok önemli

200’den fazla türü olduğu bilinen kanserin yenilmez olmadığını söyleyen Onkoloji Uzmanı Dr. Haksöyler, "Ancak bunun için bazı önemli kriterler var. Bunların en başında ise erken teşhis geliyor. Bu nedenle düzenli tarama testlerini ihmal etmemek, ayrıca vücudumuzdaki olası değişimleri de gözden kaçırmamak gerekiyor. Fakat unutulmasın ki, fark edebileceğimiz çoğu belirti sadece kansere özgü olmayıp farklı hastalıkların işareti de olabiliyor. Bu nedenle kendinizde bir farklılık gördüğünüzde panik olmadan, fakat ciddiye alıp kontrol ettirmek de fayda bulunuyor. Böylece, olası bir hastalık durumunda ve doğru zamanda doğru tedaviler uygulandığında, kaynaklandığı organ ve hastalığın türü ne olursa olsun günümüzde yüz güldürücü sonuçlar elde etmek mümkün olabiliyor" diye konuştu.

Gündemde yeni tedaviler var

Kanserde yenilikçi yaklaşımların da gündemde olduğunu vurgulayan Dr. Haksöyler, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri akıllı ilaçlarla hedefe yönelik nokta atışı tedaviler. Geçtiğimiz 10 yılda kanser tedavisinde bilim insanları önemli gelişmeler kaydetmiş durumda. Araştırmalar, akıllı ilaçların kullanılmaya başlanmasıyla hem yan etkilerin önemli ölçüde azaldığını hem de daha önce tedavi edilemeyen birçok kanser türünde olumlu sonuçlar alındığını bizlere gösteriyor. Bu ilaçlar kemoterapinin aksine, sadece kanser hücrelerini hedef alıyor ve diğer sağlıklı hücrelere ise zarar vermiyorlar. Yenilikçi yaklaşımlardan bir diğeri ise son birkaç yılda “immünoterapi” olarak adlandırılan, doğrudan kanseri değil bağışıklık sistemi hedef alan bir yöntem. İmmünoterapi sayesinde vücudumuzdaki kanser ile mücadele eden savaşçı hücreleri kuvvetlendirerek fayda sağlayan, yan etkileri oldukça az ve ileri evredeki hastalarda bile oldukça iyi sonuçlar verdiği gözlenen bazı yeni ilaçlar geliştirilmiş durumda."

Onkoloji Uzmanı Dr. Haksöyler, bu yeni tedaviler sonucunda geçmiş yıllarda umutsuz olarak görülen birçok kanser türünde daha uzun ve konforlu hayatta kalma başarısına ulaşıldığını kaydetti.

"Her şeye inanmayın"

Günümüzde özellikle internetin çok yaygın olmasıyla beraber kanser tedavisinde yaşanan en önemli sorunlardan birinin bilgi kirliliği olduğunu ifade eden Onkoloji Uzmanı Dr. Haksöyler, şu uyarılarda bulundu:

"Hastalar, hastalıkları ve tedavileri ile ilgili çoğu zaman doğru bilgilere ulaşmakta sıkıntı yaşıyorlar. Kulaktan dolma, bilimsellikten uzak, yalan yanlış bilgiler hastalara hem psikolojik ve fiziksel olarak büyük zarar veriyor hem de vakit kaybettiriyor. Bunun sonucunda kimi zaman hastaların tedavilerinde maalesef önemli aksamalar yaşandığını görebiliyoruz."