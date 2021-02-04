banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Beynini bilgisayara bağlayacak
Beynini bilgisayara bağlayacak

Kanser tedavisinde son teknoloji Akdeniz Üniversitesi’nde

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerle kanserle mücadelenin aksamadığını söyledi. Özkan, son teknoloji yatırımları ve insan kaynağı ile Akdeniz Üniversitesi’nin kanser teşhis ve tedavisinde Türkiye’nin en önemli 2 merkezinden biri olduğunu vurguladı.

Sağlık 04.02.2021, 14:39
2004
Kanser tedavisinde son teknoloji Akdeniz Üniversitesi’nde

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Ender Terzioğlu, Tıp Fakültesi Dekanı ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sema Sezgin Göksu katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye’de ve dünyada kanserin ikinci ölüm nedeni olduğunu söyleyerek kanser farkındalığında korunma, erken tanı ve doğru tedavi olmak üzere üç katman olduğunu ve Akdeniz Üniversitesi’nin diğer merkezlerden farkının en hızlı, en doğru tanıyı, en kişisel şekilde uygulamak olduğunu ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi’nde Alınan Covid-19 Önlemleri İle Kanserle Mücadele Aksamadı

Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nin organ naklinde olduğu kadar onkolojide de önemli bir merkez olduğunu söyleyerek, “Pandemi döneminde tüm dünyada kanser tanısı, tedavisi ve takipler gecikti. Ancak ne mutlu ki Akdeniz Üniversitesi’nde böyle bir şeyle karşılaşmadık. Koronaya karşı çok güvenli olacak tedbirlerimizi aldık. Bu bakımdan Akdeniz Üniversitesi en hızlı, en güvenilir, en kişisel tedavi yöntemleri ile takipler ve onkolojik araştırmalar konusunda da fark yaratmak için elinden geleni yapıyor. Dünyada yapılan her tedavi üniversitemizde de yapılıyor, bu anlamda üniversitemizle gurur duyuyorum.” dedi.

Kanser Tedavisinde Son Teknoloji Akdeniz Üniversitesi’nde

Rektör Özkan, kanser tedavisinde ilk aşamanın önemine vurgu yaparak “En önemli unsur ilk tedavinin doğru yapılması. Kanser tedavisi sürecinde tek kurşunumuz var. Bunu doğru kullanmazsak sonra bunu düzeltmek çok zor oluyor. Bu açıdan tecrübeli ve doğru isimler çok önemli.” dedi.

Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ve her türlü kanser hastasını maksimum tümör kontrolü ve en az yan etkiyle tedavi şansı sunan son teknoloji tomoterapi cihazına sahip olan Türkiye’deki iki merkezden birinin Akdeniz Üniversitesi olduğunu söyleyen Rektör Özkan, kanser hastalarına hem evlerinde, hem de en güvenilir ellerde hissedecekleri şekilde tedavi sunduklarını ve önemli cihazlarla altyapılarını güçlendirerek bölgede fark yarattıklarını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu, “Kanser çağımızın en önemli sorularından biri. Hastanemizde özellikle son yıllarda çok daha iyi koşullarda kanser hastalarına en iyi tedaviyi vermeye gayret ediyoruz. Sadece ülkemizde değil sağlık turizmi açısından yurt dışından gelen hastalara da hizmet edebilecek bir ünitemiz olduğuna inanıyoruz. Özellikle tıbbi anlamda, medikal onkoloji anlamında, tanı ve takip anlamında ve yine kanser cerrahisi anlamında hastanemiz çok donanımlı. Aynı zamanda radyosyon onkolojisinde de donanımlı merkezimiz ile hastalara en iyi tedaviyi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

“Kanser Tedavisinde Türkiye’deki En İyi 2 Merkezden Biriyiz”

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin ise kanser ile ilgili toplumda farkındalığın oluşması ve kanser tedavisindeki yeniliklerin de istenilen noktaya gelindiği bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Radyasyon Onkolojisi bölümü olarak biz 1998 yılından beri bölgede hizmet veriyoruz ve bütün teknolojileri çok hızlı bir şekilde hastaların hizmetine sunuyoruz. Yıllardır olduğu gibi hem yerli hem de yabancı hastalara Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet veriyoruz. Özellikle son dönemde yaptığımız ciddi yeniliklerle çok daha güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyoruz. Özellikle Kemoterapi HDA cihazımız ve Versa HD cihazımız gibi dünyanın son teknolojilerini burada kurup hastalarımızın hizmetine sunmuş durumdayız.” dedi.

Yaklaşık yirmi beş yıldır radyasyon onkolojisi bölümünde çalıştığını söyleyen Korcum Şahin, “Yaptığımız işin tam ve kaliteli yapıldığı en iyi dönemi yaşıyoruz. Radyasyon hem tedavi eden hem de aynı zamanda kendisi kanserojen olan bir tedavi ancak bu teknolojilerle biz hastalara tam tedavi imkânı sağlarken hastaların yan etkilerini neredeyse sıfıra indirmiş durumdayız. Özellikle son birkaç yıldır yeni olan bu dijital dünyanın bize getirileri görüntüleme teknolojileri, solunum kontrolleri gibi tekniklerin uygulanması hastalarda yan etkileri gerçekten sıfıra indirmiştir ve hastalarında yaşam kalitesini artırmıştır. Hastaların tedavi süreçlerini oldukça kısalttık. Eskiden altı haftada olan tedaviler şimdi özellikle tümörlerde bir gün iki gün ya da beş gün gibi sürelere inmiş durumda. Hastaların tedavi cihazlarında kalma süreleri dört katı kadar azalmış durumda. Hastayı dışarıdan ve içeriden tam anlamıyla kontrol imkânımız var. Böyle olduğu için de hastalarda yan etkileri hem de hastaların tedavisindeki başarılar artıyor. Bu da bizim için çok büyük bir mutluluk. Hem yurtdışından hem de bölgemizden çok sayıda talep görüyoruz. Şu anda Türkiye’deki en iyi 2 merkezden biriyiz. Bölgede de en iyi merkez durumundayız.” şeklinde konuştu.

Sadece cihazın olmasıyla işin bitmediğini tecrübenin de çok önemli olduğunu söyleyen Korcum Şahin, “1998 yılından bu yana artan hasta sayısı yılda bin, bin beş yüzlere gelen hasta sayısı tecrübesiyle çok ciddi birikime sahip bir ekip ile çalışıyoruz. Ekibimizle hem bilimsel paylaşımlarımızla, çalışmalarımızla hem de son teknolojiyi şu anda kullanıyor olmamızla gurur duyuyoruz. Umarım 4 Şubat’ın da bundan sonra daha güzel haberlerle tedavideki başarılarla kutlayacağımız günler olmasını diliyorum.” dedi.

Sloganımız “Kararlıyım ve Yapacağım”

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sema Sezgin Göksu, “Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Biz onkologlar olarak son yıllarda bugün için sloganımız “Kararlıyım ve Yapacağım”. Kararlıyım sigara içmeyeceğim, kilo kontrolünü sağlayalacağım, fiziksel aktivitemi arttıracağım ve tarama programlarımı ihmal etmeyeceğim. Dolayısıyla kanser tanısını erkene almak önemli evet ama kanser oluşumunu önlemek her şeyden daha önemli. Aslında kanserin oluşumu kendi alışkanlıklarımızdan ve kendi önleyebilceğimiz şeylerden kaynaklanıyor. Bu sebeple amacımız tüm bu faktörlere dikkat çekmek.” diye konuştu.  

Doç. Dr. Göksu, “Akdeniz Ünversitesi olarak çok şanslıyız, deneyimli bir ekiple modern teknolojileri kullanan bir ekiple çalışıyoruz. Tıbbi Onkoloji ünitesinde hem kemoterapi ile hem de akıllı ilaç olarak bilinen hedefe yönelik ilaçlarla hem de son zamanlarda çağın artık buluşu olarak kabul edilen imminoterapilerle hastalarımızın tedavisini en iyi şekilde yapma imkanına sahibiz.” dedi.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16