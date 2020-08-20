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Kanser tedavisinde ’sıcak kemoterapi’ dönemi

GENEL CERRAHİ UZMANI OPR. DR. NURULLAH BURAK KORKMAZ, KARIN İÇİ SICAK KEMOTERAPİ UYGULAMASI’NIN (HIPEC) HASTALARIN YAŞAM SÜRESİNİ UZATMASI VE HAYAT KALİTESİNİ YÜKSELTMESİ AÇISINDAN BU ALANDA ATILAN EN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİR TANESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Sağlık 20.08.2020, 13:04
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Kanser tedavisinde ’sıcak kemoterapi’ dönemi

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nurullah Burak Korkmaz, karın içi sıcak kemoterapi uygulamasının (HIPEC) hastaların yaşam süresini uzatması ve hayat kalitesini yükseltmesi açısından bu alanda atılan en önemli adımlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Kanser tedavisinde pek çok farklı yöntem kullanılıyor ve önemli başarılar elde ediliyor. HIPEC olarak adlandırılan karın içi sıcak kemoterapi uygulamasının, hem hastanın yaşam süresinin uzatılması hem de hayat kalitesinin yükseltilmesi yönünden bu alanda atılan en önemli adımlardan birisi olarak kabul ediliyor. Medicana Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nurullah Burak Korkmaz, sıcak kemoterapi konusunda önemli bilgiler verdi.

Tedavinin hangi hastalarda kullanıldığını aktaran Opr. Dr. Nurullah Burak Korkmaz, “Kanserin karın bölgesinde ileri evrede yayıldığı ancak karın dışına yayılmadığı kişiler için bir tedavi seçeneğidir. Cerrahi işlem sonrasında doğrudan karnın içine gönderilen oldukça konsantre bir sıcak kemoterapi tedavisidir. Vücudu dolaşan sistemik kemoterapi verilmesinin aksine oldukça konsantre sıvının direk kanser hücrelerine uygulanması işlemidir. Sıcak kemoterapi tedavisinde solüsyonun ısıtılması kemoterapi ilaçlarının tümörler tarafından emilimi arttırabilir. Cerrahi işlem sonrası karında kalan mikroskobik kanser hücrelerini yok edebilir. Sıcak kemoterapi kanserli hücrelerin normal hücreler kadar ısıya dayanamadığı ve ısıtılmış ilaçların doğrudan karın tümörlerine verilmesi sonucu ile tümöral hücreleri daha iyi yok ettiği göz önüne alınarak uygulanan bir yöntemdir. Sıcak kemoterapi; yumuşak doku sarkomları, over kanseri, mide kanseri, kolon kanseri, apendisk kanseri, wilm tümörleri, böbrek bezi kanserleri, dermotolojik küçük hücreli tümörler, karın boşluğundaki diğer kanserlerin tedavisi için uygulanır. Bu işlemdeki amaç yaşam kalitesini ve yaşam süresini uzatmak için kullanılan kombine işlemlerdir” dedi.

Sıcak kemoterapinin uygulanışı

Sıcak kemoterapi yönteminin uygulanış şekli hakkında da bilgi veren Opr. Dr. Korkmaz, “Hasta sıcak kemoterapi tedavisi olmadan önce karın içindeki görünür tümörlerin çıkarılması için sitoreduktif cerrahi uygulanır. Sitoreduktif cerrahi yardımıyla çeşitli cerrahi teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. İnce bağırsak, pankreas ve yumurtalıklar gibi metaztatik hastalıklara sahip organlar çıkarılır. Geçmişte kolon kanseri için zaten bir bağırsaktan parça alma veya tümörü doku çıkarma işlemi yapıldı ise hipekten maksimum etki sağlamak için sitoreduktif ameliyatına ihtiyaç vardır. Mümkün olduğunca çok sayıda tümör çıkardıktan sonra hastaya genel anestezi altında iken çıkardıktan sonra HIPEC işlemi başlar. Hipertermi sıcak anlamına gelmektedir. Sıcaklık kaynama noktasına değil ancak vücut sıcaklığından daha sıcaktır. Kemoterapi ilaçlarının ısıtılarak vücuda verilmesi ile ilacın potansiyel etkisi artmaktadır. Böylece ısıtılan sterilize edilmiş kemoterapi solüsyonu kanser hücrelerine nüfuz ederek karın içine gönderilir. 41-42 derece arasında banyo sıcaklığındaki solüsyon yaklaşık bir buçuk saat boyunca karın içine yayılır. Sonrasında solüsyon karından boşaltılır ve kesi kapatılır” diye konuştu.

Sıcak kemoterapi sonrası

HIPEC sonrası hastayı nelerin beklediğini de ifade eden Korkmaz, şunları söyledi:

“Sıcak kemoterapi operasyonu sırasında bağırsaklarda sirayet etmiş tümöral kitle nedeniyle rezeksiyon ve bazen kolostomi gerekebilir. Hastalara mesane ve beslenme kateteri takılır. 1 gece postop yoğun bakıma alınır. Sıcak kemoterapi sonrası postop 7 ila 14 gün kadar hastanede yatış sağlanır. Operasyon sonrası yaklaşık 3. ayda hasta performansının arttığı operasyon öncesi tablodan çıktığı gözlemlenir. Standart kemoterapiden daha etkili daha güvenli ve yüksek bir kemoterapi konsantrasyonu sağlanmasına yardımcı olur. Sonuç olarak sıcak kemoterapinin faydalarını özetlersek; yüksek doz kemoterapiye imkan verir. Vücudun geri kalanının kemoterapiye maruz kalmasını en az seviyeye indirir. Kemoterapi ajanı sıcak etkisi ile tümör hücrelerinin yok edilmesine katkı sağlar. Riskleri ve komplikasyonları ise; kanama, enfeksiyon, ilaca bağlı beyaz kan hücrelerinde düşme görülebilir. Bu komplikasyonlar; sıcak kemoterapinin hemen ardından görülen komplikasyonlardır. Hastane bakımı ile oldukça minimize edilmektedir. Yan etkileri ise yorgunluk ve iştah azalması olabilir.”

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