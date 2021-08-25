Kanser Hücreleri Her İnsanda Var mı?

Her gün bünyemizde 1 milyon civarında kanser hücresi oluşuyor. Bizim savunma hücrelerimiz bu 1 milyon kanser hücresini ortadan kaldırıyor. Hayat boyu bu mücadele devam ediyor. Yararlı ve zararlıların mücadelesi, varlık aleminin başlangıcından sonuna kadar devam edecek bir süreçtir. Bünyemiz sağlıklıysa kanser hücrelerini bertaraf ediyor. Ne zamanki modumuz düştüğünde, savunma mekanizmaları zayıfladığı zaman belli bir dokuda veya bir organda kanserleşme başlıyor.

Bağışıklık Sistemi Neden Önemli?

Kanser tedavisinde modern tıbbın eksik kaldığı en önemli nokta bağışıklık sistemidir.

Kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi teknikleri bağışıklık sistemine zarar vermektedir. Kanser

hücrelerinin yanısıra normal hücrelere de zarar verebilen bu yöntemler aynı zamanda bağışlık

sistemimizi zayıflatmaktadır. Kanser hücreleri hızlı bölünen hücrelerdir. Kemoterapi ilaçları vücutta

hızlı bölünen tüm hücreleri hedef almaktadır. Kemoterapi alan hastalarda sindirim sorunu olması,

saçların dökülmesi, mide bulantılarının olması, halsizlik ve yorgunluk gibi yan etkilerin görülmesinin

sebebi de budur. Kanser hücreleri dışında vücudumuzda hızlı bölünen tüm hücreler de olumsuz

etkilenmektedir. Bağışıklık sistemi hücreleri de bu gruptadır. Oysa kanserle savaşta bağışıklık

sisteminin güçlü olması olmazsa olmazdır. Kanserle savaşacak hücreleri kendi elimizle yok etmek

istemeyiz nihayetinde. Peki, kemoterapi almayalım mı? Elbette, kemoterapi alacağız ancak aynı

zamanda bağışıklık sistemimizi güçlü tutacak tedavileri de eksik etmeyeceğiz.

Apoptoz (Programlı Hücre Ölümü) Nedir?

Bizim sağlıklı hücrelerimiz bir takım zararlılarla karşılaştığında, bu zararlılar hücrenin mekanizmasını ciddi bir şekilde etkilediyse hücre, fonksiyon kaybına uğruyor, DNA hasarı olduğunda mutajen dediğimiz kanser formuna geçebiliyor. Hücreler bu durumda apoptoz dediğimiz bir yolağa giriyor. Hücreler bünyeye zarar vermemek için apoptoz dediğimiz programlı şekilde intihar ediyor. Aslında vücudun sağlıklı bir şekilde hayata devam etmesi için, onkojen dediğimiz o kulvara girmemesi için yani kanserin oluşmaması için apoptoz bir savunma mekanizmasıdır. Hücreler kendi hayatlarını kaybetmek pahasına organizmanın hayatının devamı için böyle bir yolağı kullanıyor.

Kanser hücrelerinde ise bu hücre intiharı ortadan kalkıyor. Apoptoz olmayınca sınırsız bir şekilde çoğalıyorlar. Kullandığımız tıbbi bitkiler kanser hücreleri ve kanser kök hücreleri üzerinde apoptoz dediğimiz mekanizmayı devreye sokuyor. Tıbbi bitkilerin kanserle mücadelede önemli etkilerinden biri de budur.