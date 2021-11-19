Kanser hastası köpeğin inanılmaz değişimi

Kocaeli’de kansere yakalanan, yüzü ve gözleri yara içinde tedavi altına alınan sokak köpeği, 100 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmaya başladı. Tedavisinin sürdüğü merkezin maskotu olan sevimliği köpeğe, "Zerdali" ismi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası" projesiyle sokak hayvanlarının tüm bakımlarını üstleniyor. Bu kapsamda yüzü ve gözleri yara içinde merkeze getirilen köpeğin, yapılan biyopsi sonucunda ağzındaki tümörün fibrosarkom kanser türü olduğu tespit edildi. Veteriner hekim Emin Uzuner tarafından tedavi altına alınan köpek, 100 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmaya başladı. Tedavisi devam eden sevimli köpeğin çok kısa bir süre içinde tamamen toparlanması bekleniyor.

"Türkiye’de yapılmayanı yapıyoruz"

Köpekle ilgilenen veteriner hekim Emin Uzuner, "Köpekte yapılan tetkiklerde ağzında ciddi bir kanser türü olan Fibrosarkom tespit edildi. Biyopsileri yapıldı. Ve bunun sonucunda vücudunda metastaz olmadığına karar verildi" dedi.

Köpeğin kanser türüne göre tedavi olduğunu ve şu an kemoterapinin son aşamasını gördüğünü söyleyen Uzuner, "Türkiye’de yapılamayanı yapıyoruz. Özellikle sahipsiz sokak hayvanları için bu çok büyük bir adım. Çünkü ülkemizde sahipsiz sokak hayvanlarına rağbet edilmiyor. Şu an için tedavimiz iyi gidiyor. Patilik olarak bütün tedavileri yapmak için emek veriyoruz çaba sarf ediyoruz. Zerdali artık mutlu bir hayvan, biz ona ev arkadaşı arıyoruz" diye konuştu.

İsmi "Zerdali" oldu

Yapılan tedavilere olumlu sonuç veren köpek, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasının da maskotu oldu. Çalışanlar tarafından çok sevilen köpeğe, "Zerdali" ismi verildi.