banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

Kanser hastalarında tedavi öncesi üreme fonksiyonu korunabiliyor

Güven Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Nafiye Yılmaz, kanser hastalarında tedavi öncesi üreme fonksiyonunun korunabildiğini söyledi.

Sağlık 04.03.2022, 10:15
Kanser hastalarında tedavi öncesi üreme fonksiyonu korunabiliyor

Güven Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Nafiye Yılmaz, kanser hastalarında tedavi öncesi üreme fonksiyonunun korunabildiğini söyledi.

Güven Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Nafiye Karakaş Yılmaz, Güven Hastanesi Tüp Bebek Merkezi lansman toplantısında tüp bebek tedavisindeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Kısırlığın (infertilite) çiftlerin düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamama durumu olarak tanımlandığını belirten Yılmaz, "Tıbbi çalışmalarda infertilite tanısı koymak için çiftlere verilen süre 1 yıl olarak tanımlanır. Ancak gebeliğe bilinen ya da öngörülen bir engel saptanırsa bu süre beklenilmez. Ayrıca 35 yaş üstündeki kadınlarda bu süre 6 ay olarak bildirilmiştir. Düzenli ilişki sıklığı ise haftada 2-3 kez olarak tanımlanır’’ dedi.

Yumurta rezervi ve kalitesi bozuk olan hastalara tüp bebek tedavisi uygulanıyor

Tüp bebek tedavisinin ne zaman ve kimlere uygulandığına ilişkin bilgi veren Yılmaz, şunları söyledi:

“Anne yaşının ileri olduğu veya yumurtalık rezervinin az olduğu, yani yumurta sayı ve kalitesinin bozuk olduğu hastalarda tüp bebek tedavisi uygulanır. İkinci faktör, erkek infertilitesidir (kısırlığı). Bu durum toplumda oldukça sık görülen erkek yumurtası yani spermin sayısı, hareketliliği ve şekilsel anormallikleri olan durumları kapsar. Yine kadınların taşıyıcı kanalları dediğimiz tüplerinin tıkalı olduğu ya da fonksiyon görmediği durumlarda da tüp bebek tedavisi uygulanır. Bir başka problem ise ‘endometriozis’ hastalığıdır. İçinde bulunduğumuz mart ayı endometriozis farkındalık ayı olup, bu konuya da vurgu yapmak gerekir. Endometriozis olan hastalarda yumurtalık rezervinin olumsuz etkilenmesiyle ya da tüplerin tıkanması, fonksiyon kaybı veya karın içerisinde hastalığa bağlı oluşan ortam nedeniyle döllenme problemleri yaşanabilir ve tüp bebek tedavilerine ihtiyaç duyulabilir.”

Genetik geçişli bazı hastalarda da tüp bebek uygulanabiliyor

Prof. Dr. Yılmaz şöyle devam etti:

"Anne baba adaylarında bilinen bir tıbbi genetik problem olup (SMA, DMD, translokasyon), tüp bebek işlemi yapılarak elde edilen embriyolardan embriyo biyopsisi ve PGT (preimplantasyon genetik tetkik) yapılıp genetik tetkik sonucu sağlıklı olduğu saptanan embriyonun transferi ile gebelik önerilen durumlarda tüp bebek tedavisi uygulanır.’

Kanser hastalarında yumurta ve embriyo dondurma işlemleri yapılıyor

Kemoterapi ve radyoterapi planlanacak kanser hastalarında yumurtalık rezervinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, “Bu durumlar özellikle yumurta sayısı ve kalitesi üzerinde olumsuz etki yapabilir. Bizler çocuk sahibi olmak isteyen ya da çocuğu olup tekrar çocuk isteyen çiftlerde veya bireysel olarak ileride evlilik planlayan insanlarda doğurganlığı korumak adına kemoterapi ya da radyoterapi öncesi veya yumurtalıkları ilgilendiren ameliyatlar öncesi üreme fonksiyonunu korumak için tüp bebek uygulamaları yapıyoruz. Onkoloji hastalarımız için de hastanemizde bir onkofertilite bölümü kurduk. Bu dünyada da bizim ülkemizde de yeni olgunlaşan bir tıbbı uygulama. Kadınlarda sadece yumurta dondurma değil, evli olan çiftlerde embriyo dondurma, erkeklerde yumurta dondurma ve yine kadınlarda daha genç yaştaki kanser hastalarında veya kemoterapi ya da radyoterapi için acil müdahale gereken hastalarda yumurtalık dokusunun alınıp dondurulması şeklinde uygulamalar var. Bizler Güven Tüp Bebek Merkezi olarak bu uygulamaları kendi merkezimizde başlatmış bulunmaktayız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18