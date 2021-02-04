Kanser hastalarına Covid-19 aşısı önerisi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömür Karakoyun Çelik, "Aşının kanser hastalarında da Covid-19 enfeksiyon riskini azaltacağı, enfeksiyonun seyrini hafifleteceği düşünülmektedir. Ancak kanser tedavisi altındaki hastalarımızın Covid-19 aşısını ne zaman yaptıracakları kararını doktorlarıyla birlikte vermeleri gerekmektedir" dedi

Dünya Kanserle Mücadele Örgütü (UICC) tarafından 4 Şubat tarihinde tüm dünyada toplumu kanser konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömür Karakoyun Çelik, her yıl dünyada yaklaşık 18 milyon, Türkiye’de ise bilinen yaklaşık 211 bin yeni kanser vakası olduğunu kaydetti.

Ayrıca dünyada kalp hastalıklarından sonra en fazla ölüme neden olan 2. hastalığın kanser olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çelik, ülkemizde en sık görülen kanserlerin ise erkeklerde akciğer, kadınlar ise meme kanserlerinin başı çektiğini hatırlattı.

Covid-19 pandemisi sürecinde, virüs bulaşma korkusu nedeniyle insanların hasta olduklarında hastanelere başvurmaktan çekindiğini gördüklerini kaydeden Prof. Dr. Çelik, “Özellikle pandeminin ilk altı ayında insanların hastanelere başvurmaması nedeniyle ileri evre kanser hastalarıyla normalden daha fazla karşılaştık. Kanser şüphesi gibi ciddi hastalıklarda kişinin doktora başvurmaması, doktora gitmeyi ertelemesi kanserin erken aşamada tanı konma şansını azaltmaktadır. Kanser hastalığı erken evrede yakalandığında tedaviler daha etkili ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Özellikle meme kanseri gibi erken evrelerde tanı alınırsa tedavi ile normal bir yaşam sürebilecek olan kadın hastalarımızın bu şansını Covid-19 pandemisi nedeniyle kaybetmemesi dünya kanser gününde en büyük arzumuzdur. Aktif kanser tedavisi gören kanser hastalarının, radyoterapi ve kemoterapi nedeniyle bağışıklık sistemleri zayıfladığı ve Covid-19 enfeksiyonu açısından riskin arttığını biliyoruz. Ancak, Covid-19 pandemisi kanser tedavisi için bir engel olmamalıdır. Her hasta kendine özeldir ve hasta doktoru ile birlikte tedavi kararlarını vermelidir. Kanser tedavisi alırken Sağlık Bakanlığımızın önerdiği şekilde, mutlaka kişisel koruyucu tedbirlerin alınması, insanlarla olan mesafeye dikkat edilmesi, hasta kişilerden, öksüren, hapşıran kişilerden uzak durulması, ellerin sık sık yıkanması veya dezenfekte edilmesi ve mümkün olduğunca hastaneye giderken toplu taşıma kullanılmaması, eğer kullanılması zorunluysa mesafe kuralına dikkat edilmesi önemlidir“ dedi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülkemiz genelinde aşı uygulaması yapıldığını anımsatan Prof. Dr. Çelik, “Tedavisi bitmiş, izlem altında olan kanser hastalarımızın Sağlık Bakanlığımızın belirlediği şekilde kronik hastalık ve yaş grubu sıralamasına göre aşı yaptırması önerilmektedir. Aşının kanser hastalarında da Covid-19 enfeksiyon riskini azaltacağı, enfeksiyonun seyrini hafifleteceği düşünülmektedir. Ancak kanser tedavisi altındaki hastalarımızın Covid-19 aşısını ne zaman yaptıracakları kararını doktorlarıyla birlikte vermeleri gerekmektedir. Hastanın bağışıklık durumuna uygun zamanda aşılama yapılması aşının etkinliğini arttıracaktır” diye konuştu.