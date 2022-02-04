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Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde “Dünya Kanser Günü” etkinliği

Kansere yönelik farkındalığı artırmak için her yıl 4 Şubat’ta düzenlenen “Dünya Kanser Günü” için Ankara’da bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) etkinlik düzenlendi.

Sağlık 04.02.2022, 13:07
Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde “Dünya Kanser Günü” etkinliği

Kansere yönelik farkındalığı artırmak için her yıl 4 Şubat’ta düzenlenen “Dünya Kanser Günü” için Ankara’da bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) etkinlik düzenlendi.

Günümüzde yeni geliştirilen tedavi yöntemleri, erken teşhis ve tarama ile birçok kanser türünün engellenmesinde aktif rol oynuyor. Bu amaçla hareket eden KETEM ise erken tanı ve tarama muayeneleri ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Yapılan muayenelerin önemine değinen Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Dr. İskender Kög ve KETEM birim sorumlusu Dr. Serpil Özbek ise çalışmalar hakkında bilgi vererek açıklamalarda bulundu.

“Kanser kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada ölüm nedenidir”

Kanserin ölüm nedeni olarak ikinci sırada olduğunu belirten Dr. İskender Kög, “Bilindiği gibi dünyada kanser kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada ölüm nedenidir. Ölüm nedenlerine baktığımızda, dünyada her 5 ölümden birisi ülkemizde ise her 6 ölümden birisi kanserden oluşuyor. Bu nedenle 2005 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak vatandaşlarımızdan kansere karşı farkındalık oluşturmak için bir takım etkinlikler yapılmaktadır” dedi.

"Kanserden kaçamıyoruz ancak korunması için elimizden geleni yapabiliriz"

Vatandaşları kanserden korumak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Kög, “Kanserden kaçamıyoruz ancak korunması için elimizden geleni yapabiliriz. Kanserden korunmak için sigara ve alkol kullanmamalıyız. Obez olmamalı ve beslenmemize dikkat ederek daha çok meyve ve sebze tüketmeliyiz. Güneş ışığına çok fazla maruz kalmamalıyız. Bunların yanında taramalarımızı da yaptırmamız gerekiyor” diye ifade etti.

En sık görülen kanser türleri ve Ankara’daki KETEM’ler hakkında bilgi veren Dr. Serpil Özbek ise, “KETEM, ülkemizde ve birçok ülkede hizmet vermektedir. Ankara’da halen 12 KETEM halkımızın hizmetindedir. KETEM’lerde henüz herhangi bir semptomu olmayan kişiler, erken teşhis amacıyla belli kanser türleri için bize başvurmaktadırlar” diye konuştu.

KETEM’lere başvuracak kişilerin herhangi bir semptomu olması gerekmediğini vurgulayan Özbek, “KETEM’lere başvuran hastaların herhangi bir semptomu olması gerekmez. KETEM tamamen semptomu olmayan herhangi bir bulgusu olmayan kişilerde erken tanıyla bir yerlere varabilmek amacıyla kurulmuştur” dedi.

Muayenelerin ücretsiz olduğunu söyleyen Özbek, “KETEM’de taramaları yapılan hastalarımızın sonuç almaları beklenmeden birimimizde çalışan arkadaşlar tarafından sonuçları günlük olarak kontrol edilmekte olumsuz bir durumda hastaya bizzat geri dönülerek kuruma davet edilmektedir. Bu işlemler tamamen ücretsiz olup hastanın mevcut durumu kendisine aktarılmaktadır. Kendiniz ve sevdikleriniz için bu taramaları yaptırın. Bizler KETEM çalışanları olarak pandemi ortamında dahi sizleri bekliyoruz” diye konuştu.

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