Kanada’ya, Covid-19 aşılarının ilk dozları ulaştı

Kanada’ya korona virüse karşı geliştirilen aşılar ulaşırken, aşı sevkiyatının bugün de devam etmesi bekleniyor.

Korona virüsün ikinci dalgası dünya çapında yayılmaya devam ederken ülkeler aşı alım işlemlerini hızlandırdı. Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ilk aşının sevkiyatı dün Kanada’ya ulaştı. Aşı sevkiyatının bugün de devam etmesi bekleniyor.

İlk korona virüs aşılarını taşıyan uçağın Montreal’deki Mirabel Uluslararası Havalimanı’na inmesinin ardından aşılar ilk olarak Quebec’e sevk edildi. Quebec’te aşlama hızlı bir şekilde başlatılacak. Ayrıca aşıların Kanada’nın 14 dağıtım merkezine gönderileceği açıklandı.

Kanada Başbakan Justin Trudeau aşı dağıtımına ilişkin açıklamasında, “Aşıların gelmesi iyi bir haber. Ancak korona virüs salgınıyla mücadelemiz henüz bitmedi. Daha dikkatli olmalıyız” dedi.

İlk aşı olacak kişiler arasında bulunan 75 yaşındaki Beverly Spanier, “Korona virüs aşısını bu kadar kısa sürede olmak çok sevindirici" ifadesini kullandı. Kanada Ulusal Operasyon Merkezi Halk Sağlığı Ajansı Lojistik Sorumlusu Tümgeneral Dany Fortin, ilk 30 bin dozluk aşı sevkiyatının dün gece Kanada’ya ulaşmasının beklendiğini aktarmıştı.

Kanada’da toplam vaka sayısı 460 bin 743’e, toplam can kaybı ise 13 bin 431’a ulaştı.