Kanada'dan yayılan 'gizemli hastalık' öldürüyor!

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye devam ederken bu kez de Kanada'dan korkutucu bir haber geldi. Ülkenin New Brunswick eyaletinde 40'tan fazla kişide 'gizemli' bir beyin hastalığı tespit edildi.

Şimdiye kadar 43 kişide rastlanan durum 'Deli dana' hastalığına benzetilse de uzmanlar henüz hastalığın adını ve nedenini saptayabilmiş değil.

Uzmanlar daha önce tanımlanmamış yeni bir hastalıkla karşı karşıya olabileceklerini belirtirken hastalığın belirtileri arasında hafıza kaybı, halüsinasyon ve kas atrofisi gibi semptomlar bulunduğu açıklandı.

Ülke çapında yarattığı panik dünya basınına da yansıyarak yayılan bu hastalıkla ilgili araştırmalara başlayan uzmanların korkusu bunun henüz karşılaşmadıkları yeni bir hastalık olması. Agresif şekilde ilerleyen beyin hastalığıyla ilgili açıklama yapan nöroloji uzmanı Dr. Neil Cashman durumun çevresel toksinlerle ilgili olabileceğini düşündüklerini ancak bunun henüz kesinleşmemiş bir bilgi olduğunu ve araştırmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Hastalıkla ilgili ilk vakanın 2015 yılında ortaya çıktığı, 2019 yılında 11 vaka görüldüğü ve 2020'de ise 24 vakaya rastlandığı belirtiliyor. Araştırmacılar yerel medyada yer alan haberleri kaynak alarak bugüne kadar gizemli hastalıktan 5 kişinin hayatını kaybettiğine inanıyor.