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Kanada Başbakanı Trudeau, Covid-19’a yakalandı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sağlık 13.06.2022, 18:34
Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Covid-19’a yakalandı. Trudeau yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Halk sağlığı kurallarına uyacağım ve kendimi tecrit edeceğim” ifadelerini kullanarak, kendisini iyi hissettiğini aktardı.
Kendini iyi hissetmesinin nedeninin yaptırdığı Covid-19 aşıları olduğuna vurgu yapan Trudeau, “Bu yüzden, yaptırmadıysanız aşı olun ve eğer imkanınız varsa güçlendirici doz alın. Sağlık sistemimizi, birbirimizi ve kendimizi koruyalım" dedi.
Trudeau’nun en son geçtiğimiz ocak ayında Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.