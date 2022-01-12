Kanada, aşısız kişilerden “sağlık vergisi” alacak

Kanada’nın Quebec eyaletinde uygulamaya girmesi beklenen kararla, Covid-19’a karşı aşılanmamış kişilerden yeni bir sağlık vergisi alınacak.

Kanada’nın en kalabalık 2’nci eyaleti olan Quebec’de uygulamaya girecek olan yeni kararla birlikte, Covid-19 aşısı yaptırmayan kişilerden yeni bir “sağlık vergisi” alınacak. Quebec eyalet Başbakanı François Legault yaptığı açıklamada, ayrıntıları kesinleşen yeni kararın sağlık sorunları sebebiyle aşı olamayan kişileri kapsamayacağını belirterek, “Aşı, virüsle savaşmanın anahtarıdır. Bu yüzden sağlık nedenlerinden dolayı aşı olamayan kişiler dışındaki yetişkinlerden sağlık vergisi alacağız” dedi. Aşı olmamış kişilerin, başkalarına mali yük olduğunu da söyleyen Legault, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık vergisinin 100 Kanada dolarından (yaklaşık bin 102 TL) az olmayacağını da ifade etti.

Eyalet nüfusunun sadece yüzde 10’unun aşılanmamış olduğunu söyleyen Legault, buna rağmen yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yaklaşık yüzde 50 olduğunu ifade etti.

Pazartesi günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau, federal hükümetin tüm Kanadalılara yetecek kadar hatırlatıcı doz aşıya sahip olduğunu belirtmişti.

Geçen ay Quebec’de, personel sıkıntısının sağlık hizmetlerini engellemesini önlemek için bazı çalışanların Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasına rağmen çalışmaya devam etmek zorunda olduğu öğrenilmişti.