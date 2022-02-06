Kan yağları ile akciğer kanserinin erken teşhisi mümkün mü?

Dünya Kanser Günü adı altında özellikle erken teşhise yönelik birçok faaliyetin yürütüldüğü bugünlerde en önemli sağlık problemlerinden birisi olarak akciğer kanserinin karşımıza çıktığını bildiren Prof. Dr. Uğur Coşkun, Single Cell RNA sequencing yöntemi ile akciğer kanserinin erken döneminde önemli olan 9 farklı lipidde yapılan analizle saptanan bozuklukların akciğer kanserinin erken teşhisinde yüksek riskli hastalarda yüzde 90 civarında doğruluk gösterdiğini bildirdi.

Akciğer kanserinin erken döneminde görülen bazı lipid metabolizma bozukluklardan yola çıkan Guangxi Wang ve arkadaşlarının Pekin Üniversitesi’nde gerçekleştirdikleri çalışmanın sonuçlarını 2 Şubat 2022 tarihinde Science Translational Medicine dergisinde yayınladığını bildiren Prof. Dr. Coşkun, “Single Cell RNA sequencing yöntemi ile akciğer kanserinin erken döneminde önemli olan 9 farklı lipidde analiz yaptılar ve bunlarda saptanan bozuklukların akciğer kanserinin erken teşhisinde yüksek riskli hastalarda yüzde 90 civarında doğruluk gösterdiğini bildirdiler” dedi.

Akciğer kanserinin, ülkemiz dahil tüm dünyada, Dünya Kanser Günü adı altında özellikle erken teşhise yönelik birçok faaliyetin yürütüldüğü bugünlerde en önemli sağlık problemlerinden birisi olarak karşımıza çıktığını hatırlatan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, dünya genelinde sigara içen kişi sayısı 1 milyarın üzerinde ve sigara içenlerde akciğer kanseri riskinin yaklaşık 30 kat daha fazla olduğunu belirterek, “Akciğer kanserinin erken teşhisine yönelik birçok araştırma yapılmasına rağmen akciğer kanserine yönelik başarılı bir erken teşhis programı maalesef bulunmamakta. Hastaların önemli bir kısmı yayılmış yani metastatik evrede karşımıza çıkıyor. Moleküler analizleri uygun olan EGFR, ALK, ROS-1 pozitif az orandaki hastada akıllı ilaçlar ile çok başarılı sonuçlar alıyoruz fakat geri kalan kısımda kemoterapi ile başarımız daha sınırlı. İmmünoterapi seçeneği büyük ümit vaat etmekle birlikte hem tüm hastalara uygun olmuyor hem de yüksek maliyeti nedeniyle uygulamada sıkıntılar var” bilgisini verdi.

Bu nedenle tüm kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de özellikle de sigara içen yüksek riskli bireylerde erken teşhis çok önemli olduğunu hatırlatan Coşkun, “Erken teşhis olan hastaların birçoğunda ameliyat sonrası herhangi bir ilave tedaviye gerek olmadan tam iyileşme elde edebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde kan testi ile erken teşhise yönelik yayınlanan çalışma ile birlikte bu lipid analizi çalışması ümit vermekte. Fakat bu çalışmalar henüz yeterli olgunlukta değil. Yakın gelecekte daha büyük analizler sonucunda akciğer kanserinin erken teşhisine yönelik pratikte kullanabileceğimiz yöntemlerin ortaya çıkacağını öngörmekteyiz” dedi.