banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

Kan yağları ile akciğer kanserinin erken teşhisi mümkün mü?

Dünya Kanser Günü adı altında özellikle erken teşhise yönelik birçok faaliyetin yürütüldüğü bugünlerde en önemli sağlık problemlerinden birisi olarak akciğer kanserinin karşımıza çıktığını bildiren Prof. Dr. Uğur Coşkun, Single Cell RNA sequencing yöntemi ile akciğer kanserinin erken döneminde önemli olan 9 farklı lipidde yapılan analizle saptanan bozuklukların akciğer kanserinin erken teşhisinde yüksek riskli hastalarda yüzde 90 civarında doğruluk gösterdiğini bildirdi.

Sağlık 06.02.2022, 09:10
Kan yağları ile akciğer kanserinin erken teşhisi mümkün mü?

Dünya Kanser Günü adı altında özellikle erken teşhise yönelik birçok faaliyetin yürütüldüğü bugünlerde en önemli sağlık problemlerinden birisi olarak akciğer kanserinin karşımıza çıktığını bildiren Prof. Dr. Uğur Coşkun, Single Cell RNA sequencing yöntemi ile akciğer kanserinin erken döneminde önemli olan 9 farklı lipidde yapılan analizle saptanan bozuklukların akciğer kanserinin erken teşhisinde yüksek riskli hastalarda yüzde 90 civarında doğruluk gösterdiğini bildirdi.

Akciğer kanserinin erken döneminde görülen bazı lipid metabolizma bozukluklardan yola çıkan Guangxi Wang ve arkadaşlarının Pekin Üniversitesi’nde gerçekleştirdikleri çalışmanın sonuçlarını 2 Şubat 2022 tarihinde Science Translational Medicine dergisinde yayınladığını bildiren Prof. Dr. Coşkun, “Single Cell RNA sequencing yöntemi ile akciğer kanserinin erken döneminde önemli olan 9 farklı lipidde analiz yaptılar ve bunlarda saptanan bozuklukların akciğer kanserinin erken teşhisinde yüksek riskli hastalarda yüzde 90 civarında doğruluk gösterdiğini bildirdiler” dedi.

Akciğer kanserinin, ülkemiz dahil tüm dünyada, Dünya Kanser Günü adı altında özellikle erken teşhise yönelik birçok faaliyetin yürütüldüğü bugünlerde en önemli sağlık problemlerinden birisi olarak karşımıza çıktığını hatırlatan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, dünya genelinde sigara içen kişi sayısı 1 milyarın üzerinde ve sigara içenlerde akciğer kanseri riskinin yaklaşık 30 kat daha fazla olduğunu belirterek, “Akciğer kanserinin erken teşhisine yönelik birçok araştırma yapılmasına rağmen akciğer kanserine yönelik başarılı bir erken teşhis programı maalesef bulunmamakta. Hastaların önemli bir kısmı yayılmış yani metastatik evrede karşımıza çıkıyor. Moleküler analizleri uygun olan EGFR, ALK, ROS-1 pozitif az orandaki hastada akıllı ilaçlar ile çok başarılı sonuçlar alıyoruz fakat geri kalan kısımda kemoterapi ile başarımız daha sınırlı. İmmünoterapi seçeneği büyük ümit vaat etmekle birlikte hem tüm hastalara uygun olmuyor hem de yüksek maliyeti nedeniyle uygulamada sıkıntılar var” bilgisini verdi.

Bu nedenle tüm kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de özellikle de sigara içen yüksek riskli bireylerde erken teşhis çok önemli olduğunu hatırlatan Coşkun, “Erken teşhis olan hastaların birçoğunda ameliyat sonrası herhangi bir ilave tedaviye gerek olmadan tam iyileşme elde edebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde kan testi ile erken teşhise yönelik yayınlanan çalışma ile birlikte bu lipid analizi çalışması ümit vermekte. Fakat bu çalışmalar henüz yeterli olgunlukta değil. Yakın gelecekte daha büyük analizler sonucunda akciğer kanserinin erken teşhisine yönelik pratikte kullanabileceğimiz yöntemlerin ortaya çıkacağını öngörmekteyiz” dedi.

Yorumlar (0)
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Eyüpspor 21 37
5. Bandırmaspor 21 36
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 22 29
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11