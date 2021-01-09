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Kan stokları tükeniyor

Covid-19 pandemisi nedeniyle kan stoklarının azalmasından dolayı, vatandaşlar kan bağışına davet edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışı yapılabiliyor.

Sağlık 09.01.2021, 16:27
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Kan stokları tükeniyor

Covid-19 pandemisi nedeniyle kan stoklarının azalmasından dolayı, vatandaşlar kan bağışına davet edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışı yapılabiliyor.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, hastaların kan ihtiyacı olduğunu belirterek, “Malatyalılar kan vermeye davet ediyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaş kan verebiliyor” dedi.

Fuzuli Caddesindeki kan merkezine kısıtlama günlerinde gelinmesi halinde kan aldıklarını söyleyen Soylu, “Hem Covid -19 pandemi dönemi olması, hem de kış mevsimi ve havaların soğumasıyla birlikte kan stoklarımızda ciddi anlamda azalma meydana geldi. Özellikle hastanede yatan hastalarımız için kana ihtiyacımız var. Bizler bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları özellikle kan konusunda daha duyarlı olmalarını ve etkinlikler yapmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kan verme etkinliği düzenlemelerini istiyoruz”

Başkan Soylu,” Özelikle bu aydaki sıkıntılarımızın giderilmesi için Önder İmam Hatipliler Derneği yapmış olduğu, iyilik kanımızda var etkinliğiyle ciddi manada kan bağışında bulundular. Kurum ve kuruluşlar kan verme etkinliği düzenlemelerini istiyoruz. Biz özelikle vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz, kan sürekli bir ihtiyaçtır. Herkese lazım olabilir. Her an lazım olabilir. Erkeklerde 3 ayda bir kadınlarda ise 4 ayda bir sürekli düzenli bir şekilde kan bağışında bulunmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde vatandaşları uyaran Soylu, “Kesinlikle Covid 19 kanla buluşmayan bir virüstür. Rahat bir şekilde kan merkezlerine gelerek kan bağışında bulunabilirler. Kan merkezlerimizde maske ve sosyal mesafe kullarına uygun kan bağışlarını yapabilirler. Özellikle Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kan vermeye engel değil. Kızılay Kan Merkezi Fuzuli Caddesinde 09:00 ve 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kızılay internet sitesi ve telefonla görüştükten sonra sokağa çıkma kısıtlamasında gelip kan verebilirler. Malatya’mız Kan Merkezi Bölge olduğu için kan ihtiyaçlarını bölge illerine de gönderiyoruz. Bu nedenle, bölgenin de ihtiyacı için vatandaşlarımız kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

“Kan ver hayat kurtar”

Kan bağışı yapan vatandaşlardan İbrahim Sürücü,” Kızılay Şubesi Kan Merkezine gelerek kan bağışında bulunuyorum. Vatandaşlarımız kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

Osman Hakverdi isimli vatandaş da kan verirken insanlık görevini yaptığını belirterek, “Kan bağışında bulunuyorum. Kan verin hayat kurtarın” ifadelerini kullandı.

Kan merkezinde kan verenlerden Murat Maskar ise Malatya Kızılay Şubesi Kan merkezine gelerek kan bağışında bulunduğunu dile getirip, “Kan verin hayat kurtarın. Kızılay’ımız ve vatandaşlar kan bulmakta sıkıntı yaşamasın diye kan bağışında bulunuyorum. Kan her zaman ihtiyaçtır. Herkese lazım olabilir. Sağlıklı bireyleri kan vermeye davet ediyorum. Kan ver hayat kurtar” dedi.
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