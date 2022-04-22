Kan şekerini düşüren yiyecekler

Kan şekeri, kandaki şeker seviyesidir. Gün içinde değişir, ancak normal bir oran için genellikle 1 gr/L civarında olmalıdır. Uygun beslenme ve düzenli fiziksel aktivite kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Şeker hastalarının büyük çoğunluğunda, kan testinin sonucu anında çok yüksek kan şekeri ortaya çıkar. Kan şekeri seviyeniz sınırdaysa veya normalin biraz üzerindeyse, doktorunuz tip 2 diyabetin başlamasını önlemek için muhtemelen düzenli izleme önerecektir. Kan şekeri seviyesi aç karnına 1.10 gr/L'nin üzerine çıkar çıkmaz izlenmeye başlanır. İlk olarak, diyet önlemleri, besin dengesi ve fiziksel aktivite ayarlanır ve kan şekeri seviyeleri normale dönene kadar izlenir.

Kan şekeri yüksekliğinin belirtileri

Kandaki insülin miktarı yetersiz veya etkisiz olduğunda yüksek kan şekeri ortaya çıkar. Glikoz (şeker), insülin eksikliği nedeniyle hücrelere giremediği için kanda birikir ve kan şekeri seviyesinin yükselmesine neden olur.

Bazı kişilerde yüksek kan şekeri fark edilmeyebilir. Ancak, belirli bir eşiğin üzerinde, çok yüksek kan şekeri tükenmişlik, bol idrar, yoğun susuzluk, abartılı açlık, sebepsiz kilo kaybı, sinirlilik ve baş dönmesi gibi belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Yüksek kan şekeri için risk faktörleri tip 2 diyabet için genetik bir yatkınlık, aşırı kilo, obezite, fiziksel hareketsizlik ve hipertansiyondur.

Kan şekerini düşüren 10 yiyecek

Glisemik indeks, bir gıdadaki karbonhidratların sindirildikten sonra glikoz olarak kana ne kadar hızlı geçtiğini ölçmek için kullanılır. Bu işlem ne kadar hızlı gerçekleştirilirse, o kadar fazla şeker üretilir ve sağlığınız için o kadar kötü olur.

Bir yiyeceğin glisemik indeksi ne kadar yüksek olursa, onları yerken kan şekeri o kadar yükselir. İşte düşük glisemik indeksli, kan şekerini dengeleyen 10 yiyecek.

Havuç

Havuçlar özellikle çiğ olarak tüketildiğinde kan şekerini dengeleyebilirler. Çiğ glisemik indeks değeri 47'dir, pişirilirken sonra 85'e kadar çıkabilir.

Havuçları çiğ olarak tüketirseniz renginden, dokusundan, lezzetinden ve diğer sağlıklı özelliklerinden de yararlanabilirsiniz. Havuçlar ayrıca cilt, saç ve göz sağlığını koruyan A vitaminine dönüşen ve onlara turuncu renklerini veren pigment olan beta karoten bakımından zengindir.

Ayrıca tansiyon seviyelerini dengelemeye yardımcı olan potasyum sağlarlar. Bu nedenle, kalp sağlığına da iyi gelirler.

Çavdar ekmeği

Beyaz ekmek genellikle şeker hastaları için yasak bir besindir, çünkü basit karbonhidratlar açısından zengindir, hızla emilir, bu da hemen kan şekerini yükseltir. Ancak çavdar ve tam buğday ekmeğinin glisemik indeksi 55'in altında olduğu için yavaş yavaş kana glikoz verir ve ani yükselmelere neden olmaz.

Elma

Karpuz, ananas ve kavun hariç çoğu meyve, özellikle elma ve yaban mersini düşük glisemik indekse sahiptir. Bunun nedeni, doğal şekerini (fruktoz) dengeleyen yüksek su ve lif içeriğidir. Meyveler olgunlaştıkça glisemik indeks artar. Meyve suları da liflerin bir kısmı olmadığınından yüksek glisemik indekse sahiptir.

Ceviz

Cevizler diyet lifi açısından çok zengindirler ve glisemik indeksleri düşüktür. Ayrıca potasyum ve magnezyum gibi mineraller, antioksidan vitaminler gibi besinlerin kaynağıdır ve insülin direncini iyileştirmeye yardımcı olabilecek polifenoller gibi fitokimyasallar içerir.

İdeal olarak tüm kuru yemişler mümkün olduğunca az işlenmelidir. Her gün yaklaşık 25-30 gram yenilmesi şiddetle tavsiye edilir.

Sarımsak

Sarımsağın sağlığa yararları yüzyıllardır iyi bilinmektedir. Ancak buna ek olarak, insülin direncini iyileştirmeye yardımcı olan bileşikler içerdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yapılan araştırmalar, sarımsakta bulunan antioksidanların kalbi diyabetin neden olduğu kalp hastalığından koruduğunu göstermiştir.

Çiğ olarak yiyebilir, salatalara ekleyebilir veya yemeklerinizi tatlandırmak için sos olarak kullanabilirsiniz.

Yoğurt

Günlük yoğurt yemek, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur. Bu, yoğurdun tip 2 diyabet riskini azaltan tek süt ürünü olduğu geniş bir çalışmada gösterilmiştir. Tabii ki tüketilen yoğurt doğal olmalı. Tatlandırılmış veya aromalı olanlar, şeker hastalığınız varsa kesinlikle kaçınılması gereken şeker ve tatlandırıcılar içerir.

Pazı

Pazıdaki lif, glikozun bağırsak emilimini yavaşlatır ve bu da glisemik indeksini sadece 15 yapar. Ancak bu onun tek özelliği değildir. Ayrıca demir açısından da oldukça zengindirler, bu nedenle kansızlık sorunu olanlar için çok uygundurlar. İdrar söktürücü, detoks edici ve düşük kalorilidirler. 100 gram pazı yaklaşık 20 kaloridir, bu nedenle kilo vermek istiyorsanız iyi birer yardımcıdır.

Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesinin çifte avantajı vardır. 55'in altında bir glisemik indekse sahiptir ve glikozun bağırsak emilimini yavaşlatan ve glisemik kontrolü iyileştirmeye yardımcı olan bir tür lif (beta glukanlar) içerir.

Şeker hastalığında en çok tavsiye edilen kepeğidir. Unu da sağlıklıdır, ancak her zaman çok ılımlı porsiyonlarda alınmalıdır.

Kurubaklagiller

Nohut, mercimek, fasulye veya bezelye düşük glisemik indekse ve hepsinden önemlisi çok fazla life sahiptir. Çeşitli araştırmalar, baklagillerin diyete dahil edilmesinin, tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri kontrolünü iyileştirdiğini ve koroner kalp hastalığı riskini azalttığını göstermiştir. İdeal olanı haftada 3 porsiyon tüketmektir.

Avokado

Günde 100 gr avokado (büyük bir meyvenin dörtte biri) tüketmek kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Bunun nedeni, 100 gr avokadonun 9 gr lif içermesi ve bunun da kan şekeri seviyelerini hızla yükselmesini önlemesidir.

Avokadodaki iyi yağlar ayrıca kalp ve damar sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.