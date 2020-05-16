Kan Kırmızı Olduğu Halde Neden Damarlar Mavi Görünür?

Damarlar mavi görünür çünkü damarlardan yansıyan ışık, gözümüze gelmeden önce deri ve yağ katmanlardan geçer. Kırmızı ve mavi renkler farklı dalga boylarına sahiptir. Bu nedenle cilde nüfuz etme dereceleri birbirinden farklıdır. Bunun sonucu olarak kandan yansıyan mavimsi yeşil ışık gözlemcinin gözüne damarların mavi görünmesine neden olur. Ancak konuyu daha iyi anlamayabilmek için biraz daha detaya girmemiz gerekir.

Lise yıllarından hatırlayacağımız gibi kalbimize gelen kan ile kalbimizden çıkan kan içerik olarak birbirinden farklıdır.

Kalp dolaşım sistemimizin merkez organıdır. Aynı zamanda vücudun en önemli organlarından biridir. Akciğerlerin üzerinde sola yakın bir konumdadır. Biz daha 8 haftalık bir fetüsken atmaya başlar ve son nefesimizi verene kadar atmaya devam eder. Bu yüzden ona en çalışkan organ denir. Kalbimiz kanımızı vücudumuza pompalar, atar damarlar kalbimizden çıkan oksijen bakımından zengin kanı vücudumuza dağıtırken toplar damarlar vücudumuzun çalışması sırasında üretilen atıkla yani karbondioksitle dolu olan kanı yeniden kalbe taşır. Kan kalbin ilk iki odacığından sağ atrium (sağ kulakçık) ve sağ ventrikülden geçtikten sonra akciğerlere taşınır. Akciğerlerde karbondioksitten arınarak oksijenle dolarak yeniden kalbe gönderilir. Oksijen bakımından zenginleşmiş olan kan, bu defa kalbin diğer odacıkları sol atrium (sol kulakçık) ve sol ventrikülden geçerek yeniden vücuda dağılır.

Toplar Damarlar Mavi midir?

Birçok insan toplar damarlardaki kanın oksijenden arınmış olduğundan mavi olduğunu düşünür. Oysa bu doğru değildir. Hatta oksijenden arınmış olan kan oksijenli kandan çok daha kırmızıdır. O halde neden bileklerimizde ellerimiz ve bacaklarımızda gördüğümüz damarlar kırmızı değil de mavi renktedir?

Damarın rengi ışığın cilt katmanlarıyla nasıl etkileşime girdiğine bağlı olarak belirlenir. İnsan cildi hiçbir dalga boyundaki ışığı emmez ama kan, tüm dalga boylarının ışığını emer fakat kırmızı ışığı, diğerlerinden birazcık daha fazla emer. Üstelik mavi ışık, cilde kırmızı ışık kadar nüfuz edemez.

Atar damar, oksijen bakımından zengin kanı vücuda dağıtan, toplar damar ise karbondioksit dolu kanı yeninden kalbe taşıyan damarlardır. Derimizin yüzeyine yakın olan damarlar, toplar damarlardır. Bu nedenle de insanlar toplar damarların mavimsi göründüğüne inanır.

Kan Kırmızı Olduğu Halde Neden Damarlar Mavi Görünür?