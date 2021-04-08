Kan grupları COVID-19 riskini etkiliyor mu?

Koronavirüs salgınının başından itibaren tıp uzmanları ve bilim adamları, ölümcül hastalıkla ilgili birçok gizeme yanıt bulmaya çalışıyor. Bunlardan biri, kan grupları ile COVID-19 riskleri arasındaki olası bağlantı. Daha önceki araştırmalar, A tipi kanın diğer kan türlerine göre COVID-19 kasılmalarına daha duyarlı olduğunu öne sürerken, yeni bir araştırma önceki iddiaları geçersiz kılarak, kan grupları ile koronavirüs bağlantıları arasında hiçbir bağlantı olmadığı sonucuna vardı.

İster A tipi ister B tipi bir kanınız olsun, ister O + veya AB + kanına ait olun, COVID-19 riskleri söz konusu olduğunda, yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre bu, önemli değil. Aynı konuda daha önce yapılan araştırmalar, en savunmasız kan grubunu A tipi kan olarak belirtmiş olsa da, yeni araştırma, kan grupları ile COVID-19 riskleri arasında olası bir bağlantı olmadığını bildirdi.

BİR BULGUYA RASTLANMADI

JAMA Network Open'da (Amerikan Tıp Derneği tarafından yayınlanan tıp dergisi) yayınlanan araştırmaya göre, kan grubu ile COVID-19 riski arasında hiçbir bağlantı yok. Intermountain Tıp Merkezi Kalp Enstitüsü'nden Dr.Jeffrey Anderson liderliğindeki bir grup araştırmacı tarafından yürütülen çalışma, 24 hastane ve 215 klinikte yürütüldü. Çalışmada on binlerce hastadan alınan verilere bakıldı. Çalışmaya katılan kişiler arasında 11 bin 500 kişi COVID-19 pozitifken, geri kalanlar negatif idi. Araştırmacılar, koronavirüs enfeksiyonuna duyarlılık ve A,B,O kan grubu ilişkisi açısından herhangi bir bulguya rastlamadı.

Çalışmanın iddiaları göz önüne alındığında, kan grupları bir kişinin COVID-19 enfeksiyonlarına duyarlılığını etkilemiyor. Yaşlı nüfustan diyabet, kanser ve daha fazlası gibi önceden var olan sağlık sorunları olan kişilere kadar, en savunmasız olanlar, kendisini çok daha iyi korumalıdır.

(Ensonhaber)