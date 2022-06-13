Kan bağış rakamları pandemi öncesine döndü

Düzenli ve gönüllü kan bağışının öneminin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılması için kutlanan Dünya Kan Bağışçıları Günü’nde Kızılay, pandemi sonrası kan bağış istatistiklerini açıkladı. Pandeminin başlarında günde bin üniteye kadar düşen kan bağışı, hayatın normale dönmesi ile yeniden günlük 10 bin üniteye yaklaştı. Türkiye’de en çok kan bağışını ise lise mezunları ve 20-25 yaş arasındaki gençler yapıyor.

14 Haziran, A-B-O kan grubu sistemini bulan Nobel ödülü sahibi bilim insanı Karl Landsteiner’ın doğum günü olması sebebiyle her yıl dünyada “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” olarak anılıyor. Düzenli ve gönüllü kan bağışının öneminin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin bilgilendirme yapılarak, bireylerin kan bağışına teşvik edilmesi amacıyla bu özel gün her yıl Türkiye ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

2022’nin ilk yarısında kan bağışı sayısı 1.2 milyonu aştı

İlk kez 1957 yılında, Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı modern kan merkezlerini açarak kan bankacılığı alanında hizmet vermeye başlayan Kızılay, “Güvenli Kan Temini Programı”nı hayata geçirerek ülke kan ihtiyacının tamamını güvenli kan temini ile karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Verilen yoğun çabanın meyvesini toplayan Kızılay, 2022 yılının ilk yarısında 1.2 milyon ünitenin üzerinde kan bağışı topladı. Kan bağışında bulunan gönüllü vatandaşların yüzde 87,03’sini erkekler oluştururken yüzde 12.97’ini ise kadınlar oluşturuyor. Ayrıca en fazla kan bağışında bulunan vatandaşlar lise mezunuyken, ikinci sırada onları lisans mezunları takip ediyor. İlk kez kan bağışında bulunan vatandaşların sayısı 370 binin üzerindeyken, düzenli ve geri dönen bağışçı sayısı ise 800 bini aşmış durumda. En çok kan bağışlayan yaş grubu ise 20 ila 25 arasındaki gençlerden oluşuyor. Kök hücre bağışlarında da artış sürüyor. 2022’nin ilk yarısında 46 bin 700 kök hücre bağışı gerçekleştirildi. En çok Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde kök hücre bağışı verilirken bugüne kadar bağışta bulunanların yüzde 57,93’ü erkeklerden, yüzde 42,07’si kadınlardan oluşuyor.

Kan bağışında pandemi öncesine dönüldü

Covid19 pandemisinin tüm dünyada kan bağış süreçlerini olumsuz etkilediğini ve hayatın normale dönmesine paralel olarak gönüllü kan bağışında da pandemi öncesine dönüldüğünü belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Gerek pandemi sürecinde gerekse olağan dönemlerde hiçbir hastamız veya yaralımız kan bulunamadığı için olumsuz bir durum yaşamadı. Bunda kan bağışçılarımızın fedakarlıklarının payı çok büyüktür. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarını kurtarmak için tamamen gönüllü olarak kan bağışlayan tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kızılay; 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi, 80 Sabit Kan Bağışı Noktası ve günlük ortalama 150 gezici ekip ile ortalama 300 farklı noktada kan bağışçısı kazanımı faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Milletimizden aldığımız destekle de bu büyük görevi layıkıyla yerine getirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Kanver.org” sitesinden randevu ile kan bağışı

Kan ve kök hücre bağışında bulunarak tanımadığı insanların hayatlarını kurtarmak isteyen vatandaşlar mobil kan araçlarının yanı sıra www.kanver.org adresinden kendilerine en yakın kan bağış noktasının adresine ulaşabiliyor, randevu oluşturarak istediği noktada istediği zaman diliminde kan bağışında bulunabiliyor. Bununla birlikte hem 2021 yılında hizmete giren Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasından hem de 168 numaralı çağrı merkezinden de kan bağışı noktalarının adreslerine ve çalışma saatlerine ulaşıp randevu oluşturarak kan bağışında bulunabiliyorlar.