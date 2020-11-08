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Kamu spotlarında koronaya karşı savaşıyordu ama...

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarında da rol alan oyuncu Timuçin Esen de korona virüse yakalandı.

Sağlık 08.11.2020, 09:18
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Kamu spotlarında koronaya karşı savaşıyordu ama...

Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterini canlandıran, aynı zamanda salgın başladığından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu videolarında rol alan Timuçin Esen de korona virüse yakalandı. Esen, hazırlanan kamu spotlarında korona virüsten nasıl korunulacağını anlatıyordu.

Aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından Esen, test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun hemen tedavisi başladı. Evinde dinlenen oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Hekimoğlu dizisinin çekimlerine bir hafta ara verildiği belirtildi.

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