Kalp yetmezliği nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Kalp yetmezliği nedir?

Sağlıklı bir kalp, vücudun tüm kısımlarına yeterli miktarda kan ve oksijenin ulaştırılabilmesi için olması gerektiği şekilde çalışarak tüm vücuda gerekli kanı pompalar. Kalp yetmezliği hastalığında ise vücuda yeterli kanın pompalanamaması durumu söz konusudur. Kalp, bu durumu tolere edebilmek için büyümeye ve genişlemeye başlayabilir. Bu durum kalp büyümesi olarak da adlandırılır. Bunun haricinde kalp yetmezliği durumunda kalp, olması gereken ritme oranla daha hızlı kasılarak yeterli kanı pompalamaya da çalışabilir. Bunların sonucunda kan damarlarında daralmalar oluşur ve bu da önemli doku ve organlara yeterli miktarda kanın ulaşmasını engeller. Sonuç olarak kalbin çalışmasındaki bozukluktan kaynaklı olarak doku ve organlarda hasarlar oluşabilir. Kalp yetmezliğine neden olabilen pek çok faktör bulunmaktadır. Hastalığın ortaya çıkışında bunlardan biri veya birkaçı bir arada rol oynayabilir. Kalp yetmezliğine yol açan mekanizmaların birden fazlasının bir arada bulunması hastalığın ciddiyetini arttırır. Hastalığın teşhisinden itibaren boyutu da göz önünde bulundurularak tedavi planı belirlenmeli, oluşabilecek ciddi komplikasyonların önlenmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik önlemler alınmalıdır.

Kalp Yetmezliği Belirtileri

Kalp yetmezliği belirtileri, hastalığın ilerledikçe şiddetlendiği belirtilerdir. Bu nedenle belirtileri bilmek ve titizlikle takip etmek, kalp yetmezliği evreleri ilerlemeden müdahale etmek için oldukça önemlidir. Bir hastada aşağıdaki belirtilerden biri ya da birkaçı görülebilir:

İştah kaybı

Çabuk yorulma

Mide bulantısı

Ani kilo artışı

Pembe ya da beyaz renkli balgam

Aritmi (nabızda düzensizlik)

Bacaklar, karın ve ayak bileklerinde görülen şişlikler (ödem)

Kalp çarpıntısı

Baş dönmesi

Sürekli uyku hali"

Konsantrasyon güçlüğü

Geceleri sık idrara çıkma

Boyun bölgesindeki kan damarlarının belirginleşmesi

Depresyon ve/veya anksiyete

Öksürük ya da nefes verirken ıslık sesine benzer ses çıkarma

Kalp yetmezliği nedenleri nelerdir?

Kalp yetmezliği genel anlamda kalbin çeşitli nedenlere bağlı olarak zarar gördüğü veya zayıfladığı durumlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalbin kan pompalama odacıkları olan ventriküllerin sertleşmesi, kalbin iki atışı arasında tam olarak kan ile doldurulamamasına neden olarak kalp yetmezliğine yol açabilir. Bunun yanı sıra kalp kasının zayıflaması veya hasar görmesi de ventriküllerin genişlemesine, dolayısıyla kanın vücudun tüm bölgelerine yeterli miktarda ulaşmasına yetecek düzeyde kan pompalayamamasına neden olur. Kalp yetmezliğinin gelişiminde genetik faktörler önemli bir role sahiptir. Ailesinde kalp yetmezliği öyküsü bulunan bireylerin bu hastalığa yakalanma olasılıkları diğer bireylere oranla oldukça yüksektir. Bunun haricinde kalp yetmezliği nedenleri arasında sayılabilecek faktörler şunlardır:

Koroner arter hastalığı

Kalp krizi

Kalp kapakçıklarına ilişkin hastalıklar

Kalp kası hasarı (kardiyomiyopati)

Doğumsal kalp hastalıkları

Kalpte ritm bozukluğu (aritmi)

Hipertansiyon

Kalp kası iltihabı (miyokardit)

Diyabet hastalığı, tiroid hastalıkları ve HIV gibi viral enfeksiyonların varlığı

Alkol ve uyuşturucu kullanımı

Sürekli kullanılan bazı ilaçlar

Kalp Yetmezliği Evreleri

1. Evre: Kalp yetmezliğinin ilk evresi olarak tanımlanır. Risk faktörleri yüksek olduğundan, kalp yetmezliğinin gelişmesine olası olarak bakılır. Bu hastalar daha çok ailesinde kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, diyabet ve koroner arter hastalığı bulunan kişilerdir. Yüksek risk altında bulunan bu kişilerin sigara ve alkol kullanmaması, kolesterol seviyelerini daima dengede tutması, düzenli egzersiz yapması ve doktorun reçete ettiği ilaçları aksatmadan kullanması gereklidir. 1. evre hastalarında günlük olağan fiziksel aktivite kısıtlamaları oluşmaz. Ancak ağır egzersizler esnasında tıkanma ve nefes darlığı en çok görülen şikayetler arasındadır.

2. Evre: Bu evredeki hastalarda sıklıkla sistolik sol ventrikül disfonksiyonu teşhisine bağlı olarak kalp yetmezliği görülmektedir. Kişinin anjiyotensin dönüştürücü enzimler kullanması ve hareketli bir yaşam tarzına sahip olması tavsiye edilir. Eğer bu kişiler kalp krizi geçirirse mutlaka beta-bloker kullanmalıdır. Devamlı doktor kontrolünde olan hastalarda koroner arter tıkanıklığı ya da kalp kapaklarında bir sorun tespit edilirse, cerrahi olarak müdahale edilir. 2. evre hastalarda günlük fiziksel aktivitelerde kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve/veya tıkanma gibi şikayetler ortaya çıkar. Diğer bir deyişle, fiziksel aktivitelerde orta düzeyli kısıtlanma görülmektedir.

3. Evre: Kalp yetmezliği teşhisi konulmuş olan hastalarda bu evreye gelindiğinde sürekli yorgunluk, nefes darlığı, gece sık sık idrar yapma isteği, şişmiş ve güçsüzleşmiş bacaklar ile su toplamış karın görülmektedir. Bu evredeki hastaların asla alkol ve sigara tüketmemeleri gerekmektedir. Bunun dışında kalp kasının güçlü pompalama yapabilmesi için beta blokerlar kullanılmalı, tuz tüketimi azaltılması ve bol bol fiziksel hareket ile egzersiz yapılmalıdır. 3. evredeki hastalarda günlük olağan aktivitelerde belirgin kısıtlamalar görülür.

4. Evre: Kalp yetmezliğinin son evresi olarak kabul edilir. Hastalarda kalp tam anlamı ile kan pompalayamaz. Kişinin bir an önce ventriküler yardımcı cihazlar ya da kalp ameliyatı ile tedavi edilmesi, intravenöz inotropik ilaçlar kullanması gerekir. Kalp yetmezliği son evre yaşam süresi açısından son derece riskli olunan aşamadır. Hastanın diğer tedavi yöntemlerine cevap vermemesi durumunda ise bir an önce kalp naklinin yapılması gerekir. 4. evredeki hastalarda istirahat halinde dahi şikayetler görülmektedir. Kalp yetmezliği, kişinin olağan günlük fiziksel aktivitelerine dahi izin vermez.

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ

Kalp yetmezliğinde nedene yönelik tedavi yapılır. Örneğin kalp yetmezliğinin nedeni kapaktan kaynaklanıyorsa kapaklar değiştirilir. Bazı hastalara kalp nakli gerekebilir. Böyle bir durumda nakil ameliyatı planlanır. Ancak her şeyden önce mutlaka tıbbi bir muayene uygulanır. İdrar söktürücü ilaçlarla mutlaka kalbin yükü azaltılmalıdır. Çünkü kalp yetmezliği hastalarının böbrek fonksiyonları bozulur. Bu yüzden de tuz tutulması olur. Tuz, suyu tutacağı için ödem oluşur, bu da ciddi şikayetlere yol açabilir.

KALP NAKLİ

Kalp nakli, işinde uzman hekimlere kolay olsa da ihtiyacı karşılamak ülkemizde maalesef zor. Yıllık kalp nakli ihtiyacımız ortalama 250 civarındayken yapılan nakil sayısı 10-15 arasında. Yani en büyük sorun donör.