Kalp ve damar cerrahisi uzmanları varis hastalığına karşı vatandaşları uyardı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Mustafa Şırlak ve Prof. Dr. Tankut Akay, vatandaşları varis hastalığına karşı uyardı. Şırlak varisin birçok etkileri olabileceğini söylerken, Akay ise hastalığın tedavi edilmediğinde pıhtı, kanama gibi sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği tarafından 29 Haziran Çarşamba günü varis hastalığına dikkat çekmek amacıyla “Sağlıklı Bacaklar, Gülen Gözler” mottosuyla Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi. Ankara’da bir AVM’de düzenlenen etkinliğe çok sayıda kalp ve damar cerrahisi uzmanı, varis hastalığına maruz kalan kişiler ve vatandaşlar katıldı. Uzman doktorlar katılımcılara ünlü sunucu Özlem Yıldız’ın soruları eşliğinde varis hastalığının nedenleri, tedavi yöntemleri, dikkat edilmesi gerekenleri ve risk faktörleri gibi merak edilenleri anlattı. Etkinlikte Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği tarafından farkındalık amaçlı tişört dağıtımı da gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde varis hastalığı hakkında bilgilendirmeler yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, “Varis toplar damarların hastalığı. Toplar damarlar bildiğiniz gibi kirli kanı vücudumuzdan temizlemek üzere yukarıya taşıyan damarlar. Bu damarların görevini yapamaması sonucu kan tekrar aşağıda göllenme yapıyor. Daha çok görsel sonuçları ortaya çıktığı zaman farkına vardığımız bir hastalık diyebiliriz. Ama bunun yanında birçok etkileri olabilen bir hastalık” diyerek hastalığı tanımladı.

“Hareketsizlik ya da uzun süre oturma önemli risk faktörleri”

“Maalesef kadınlar varis yönünden biraz daha şanssız. Çünkü yaklaşık 3 kadından biri ve 4 erkekten birinde, orta yaş grubunda varis görülüyor. Yaş ilerledikçe de hastalığın görülme sıklığı artıyor” diyerek varis hastalığının kadınlarda daha sık görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Şırlak, hastalığın risk faktörleri arasında hareketsizlik, fazla kilo gibi etmenlerin bulunduğunu belirterek, “Bu farkındalık gününün en önemli amaçlarından birisi hareketsizlik, fazla kilo gibi önlenebilir risk faktörlerini açıklamak. Ama bunun yanında genetik faktörler, uzun süre ayakta hareketsiz kalma ya da uzun süre oturma gibi faktörler de önemli risk faktörleri arasında” dedi.

“Damarlar dışarıdan görüldüğü zaman bize başvuruyorlar”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Şırlak, hastaların ne gibi durumlarda kendilerine başvurduklarını da anlattı. Şırlak, varisin bulgularını “Hastaların çoğu özellikle hanımefendiler kılcal damarların açığa çıkması şeklinde görsel problemlerle karşılaştıklarında bize başvuruyorlar. Bunun yanında bacaklarda yorgunluk hissi, dolgunluk hissi, zonklama, karıncalanma, huzursuz bacak sendromu. Bunlar hep varisin bulguları” sözleriyle açıkladı.

Prof. Dr. Akay varisin tedavi yöntemlerini anlattı

Özellikle yaz aylarına girildiğinde varis şikayetlerinin arttığını söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tankut Akay, sıcak havalarda hastaların ağrı, kramp, yanma gibi şikayetlerinin arttığını kaydetti. Varis tedavisini üçe ayıran Akay, şöyle konuştu:

“Biri medikal tedavi. Yani hastaların ağrı, kramp, yanma, karıncalanma gibi şikayetlerini giderecek ilaç tedavisi. Diğer tedavi endovasküler dediğimiz yani hastaya çok bir ameliyat yükü yüklemeden basit radyofrekans, lazer ya da yapıştırıcı gibi yöntemlerle varisli damarlara sebep olan ana damarın kurutulması. Üçüncü tedavi yöntemi de kozmetik tedavi. Kılcal damar dediğimiz, yani ameliyata gerek göstermeyen ama görüntü olarak problem oluşturan damarların poliklinik şartlarında yakılarak ya da içine bir madde zerk ederek buradaki damarların kurutulması.”

Varis hastalarına uyarılarda bulunan Prof. Dr. Akay, hareket edilmesi gerektiği vurgusunu yaparak, “Hastaların sıcaktan kaçınmaları, bacaklarına soğuk suyla masajlar yapmaları, duş aldırmaları, yürütüş yapmaları, ayaklarını yukarıya doğru kaldırmaları, çok dar kıyafetler giymemeleri, kilo almamaları, yürüme, bisiklete binme gibi sporları alışkanlık haline getirilmesi önerilmekte” dedi.

“Varis tedavi edilmezse pıhtı oluşabilir, kanama olabilir”

Varis hastalığının tedavi edilmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklayan Akay, erken dönemde çözüm oluşturmak gerektiğinin altını çizerek, "Varis tedavi edilmezse hastanın şikayetleri devam eder. Yani konforsuz bir yaşam sürebilir. İlerleyen dönemlerde daha da ilerlemiş varisler hastada ayak bilekleri etrafında yara açılmasına, çok büyük varisler de bazen pıhtı oluşmasına ve bazen de tansiyonunun yükselmesine bağlı olarak kanamalara yol açabilir. Bu yüzden bunlar olmadan önce erken dönemde çözüm oluşturmak gerekiyor. Bizim de bugün dikkat çekmeye çalıştığımız nokta tedavi edilemez noktaya gelmeden önce buna dikkati çekerek çözümleri erken bulabilmek, tanıyı erken koyabilmek” diye konuştu.

Varis hastalığı yaşayanların beslenmeye dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Tankut Akay, insanların hayatına hareket kattığı sürece hem daha kaliteli bir hayata sahip olabileceğini hem de varislerin oluşmasını engelleyebileceklerini söyledi. Varis hastalığının önemli bir sağlık sorunu olduğunu hatırlatan Akay, “Varis, kişinin hayat konforunu son derece etkileyen bir hastalıktır. Uyku problemi yaratmasının yanında ağrı ve krampla uyanmasını, ayaklarında yanma şikayeti oluşturmasını sağlar. Bunun dışında tedavi edilmezse ilerleyen evrelerde ayakta renk değişikliği ve yara oluşmasına sebep olan önemli bir sağlık sorunudur” ifadelerini kullandı.