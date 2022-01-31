Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şenol: “Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından hastalarımız var”

Yaklaşık 7 yıldır varis ameliyatlarını genel anestezi verilmeden ultrasonografi eşliğinde 3 ile 20 dakikalık bir işlem süresiyle yaptıklarını belirten Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sefa Şenol, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından hasta geldiğini söyledi.

Bölgeye hitap eden Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında hizmet veriyor. Bin 38 yatak kapasiteli hastanede, gelişen teknolojinin tüm imkanları hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor. Yine bu kapsamda Elazığ ve çevre illerden gelen hastaların varisleri de şehir hastanesinde kısa süreli girişimlerle tedavi edilebiliyor.

Varis operasyonları hakkında bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sefa Şenol, “Yaklaşık 7 yıldır varis ameliyatları kliniğimizde genel anestezi verilmeden lokal anestezi altında, ultrasonografi eşliğinde 3 ile 20 dakikalık bir işlem süresiyle yapılmaktadır. Çok heyecanlanan hastalarımız için yüzeysel bir sedasyon yapmaktayız. Hastalarımız yatırılmadan 3-5 saat sonra taburcu edilmektedir. Bu 7 yıllık sürede 2 bini üstünde klinik tecrübeye sahibiz. Türkiye’nin dört bir yanından ayrıca yurt dışından bile hastalarımız var. Bacaklarda görülen renk değişikliği ya da akşamları iş dönüşü ayaklarının aşırı şiştiğini fark eden hastalar, en kısa sürede bir kalp damar cerrahisi uzmanına muayene olup takip ve tedavi almaları gerekmektedir. Ayrıca Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde erişkin tüm açık kalp ameliyatları ve diğer damar ameliyatları başarıyla yapılmaktadır” dedi.