Kalp sağlığınız için öğünlerinizde yağlı tohumlara yer açın

İnsan hayatında sağlıklı bir beden için beslenmede çeşitlilik büyük önem taşıyor. Günlük besin alımında temel besin gruplarının yanı sıra yağlı tohum tüketimi kalp sağlığı başta olmak üzere insan sağlığına birçok fayda sağlıyor. Sabri Ülker Vakfı, yağlı tohumların sağlıklı ara öğünlerle dengeli bir beslenme düzeninde mutlaka yer almasını öneriyor.

Beslenme zincirinde insan sağlığına sayısız fayda sağlayan besinler olarak tanımlanan yağlı tohumlar, özellikle kalp sağlığı için büyük önem taşıyan doğmamış yağ asidi açısından oldukça zengin besinlerdir. Proteinlerin yapı taşı olan birçok temel amino asit içeren yağlı tohumlar hayvansal proteinlerden daha düşük kolesterol değerine sahip oluşuyla kalp sağlığı için koruyucu bir etki yaratabiliyor. Yağlı tohumların kolesterol içermemesi ve yüksek enerjili oluşu kalp ve damar hastalıklarında et, yumurta gibi besinlerin tüketimine bir alternatif olarak görülüyor. Özellikle ceviz, fındık, badem, fıstık gibi sert kabuklu yağlı tohumlar içerdikleri E vitamini sayesinde sadece kalp sağlığını korumakla kalmıyor, birçok kanser gelişiminin önlenmesine de yardımcı olabiliyor. Sağlıklı yağlar içeren yağlı tohumlar, içeriğindeki Omega 3 yağ asidi sayesinde vücut derisinin nemli ve parlak görünmesini sağlıyor. Koroner kalp hastalığı için koruyucu kalkan görevi gören yağlı tohumlar potasyum ve magnezyum içeriklerinin yüksek olması sayesinde günlük önerilen miktarlarda tüketildiğinde kan basıncını da kontrol altında tutabiliyor. Kalp dostu olan yağlı tohumlar çocuk beslenmesinde de büyük önem taşıyor. Çinko açısından zengin besinler olduklarından büyüme ve gelişme dönemindeki çocukların mutlaka tüketmesi öneriliyor.

Günde ne kadar tüketilmeli?

Her zaman olduğu gibi porsiyon kontrolü yağlı tohumlar içinde geçerli. Enerji ve yağ içeriği yüksek olan yağlı tohumların tüketim miktarlarına da dikkat etmek kilo kontrolü için oldukça önemli. Günlük alım miktarı her bireyde farklı olmakla birlikte, sabah kahvaltılarında veya ara öğünlerde günlük olarak tüketimi sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabiliyor. Yağlı tohumlar enerji, protein, mineral ve vitaminlerden zengin olması ile sporcuların da beslenmesinde önemli rol oynuyor.