Kalp ritim bozukluklarını tespit edip uyaracak

Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nalan Özkurt’un yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje ile yapay zekâ tabanlı çalışan ve bilgisayar bağlantısı olmadan kalp ritim bozukluğunu tespit edip uyarı veren bir cihaz yapılması hedefleniyor.

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenen "Uzaktan hasta takip cihazları için dalgacık dönüşümü ve derin öğrenme tabanlı kalp aritmi tespit yöntemi ve FPGA gerçeklemesi" isimli proje 30 ay sürecek.

Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nalan Özkurt’un yürütücü olduğu proje ekibi, daha önceki çalışmalarında yaptığı giyilebilir aktivite ve EKG monitörünü bir adım ileri taşıyarak, bilgisayar bağlantısı olmadan kalp ritim bozukluğunu tespit eden giyilebilir bir cihaz yapmayı hedefliyor.

Proje ekibinde, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Nalan Özkurt, proje bursiyerleri Araştırma Görevlisi Çağla Sarvan, yüksek lisans öğrencisi Öykü Eravcı, lisans öğrencisi Yasmin Çetintemel ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Şimşek yer alıyor.

Kalp ritim bozukluklarını hızlı tespit eden bir cihaz

Dr. Özkurt ve Doç. Dr. Şimşek, "Kalp ritim bozuklukları özellikle de düzensiz ve genellikle hızlı kalp ritmine neden olan bir çeşit kalp rahatsızlığı olan Atriyal Fibrilasyon, ülkemizde ve dünyada sıklıkla görülen, kısa süreli kontrollerde fark edilmesi zor ama sonrasında kronik kalp rahatsızlıklarına ve felce sebep olabilen rahatsızlıklardır. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz gibi hastaların kontrollerine devam etmede sorunlar yaşadığı salgın dönemlerinde, uzaktan sağlık takibi yöntemlerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Hasta takip için kullanılan akıllı saatler, telefonlar ya da tasarlanan cihazlar olsa da bu cihazlar bir bilgisayara, sunucuya veya buluta bağlanmakta ve ritim bozukluğu tespiti yapılmakta. Ancak telefonun bataryasının bitmesi, internet bağlantısı olmaması gibi durumlarda takip kesintiye uğrayabilmekte ve acil durumlara müdahale edilememekte" diyerek projenin çıkış noktasını anlattı.

Özkurt ve Şimşek, "Bu projenin amacı; sinyal işleme ve makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak kalp ritim bozukluklarını hızlı ve yüksek doğrulukla tespit eden bir cihaz geliştirmek. Kardiyoloji bölümünden elde edilen kalp EKG ölçümleri üzerinde yapılan çalışmalar ve derin öğrenme yöntemleri sayesinde hastanın sürekli takip edilmesi sağlanacak. Böylece yardımcı bir sistem ile hem doktorların yükü hafifletilmiş olacak hem de herhangi bir ritim bozukluğu durumunda hasta veya hasta yakınına uyarı yapılarak erken müdahale şansı artacak. Daha önceki çalışmalarımızda yaptığımız giyilebilir aktivite ve EKG monitörünü bir adım ileri taşıyarak, bilgisayar bağlantısı olmadan kalp ritim bozukluğunu tespit eden giyilebilir bir cihaz ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.