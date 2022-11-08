Kalp nakli beklemekten bebek beklemeye uzanan hikaye

37 yaşında olan ve kalp nakli bekleyen Hakan Evinç, başvurduğu Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. Evinç, hastanede yapılan başarılı kalp nakli operasyonu ile sağlığına kavuşarak hayata tutundu. Operasyon sonrasında evlenen Evinç, şimdi ise baba olmaya hazırlanıyor.

37 yaşındaki Hakan Evinç, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yürütülen tetkikler sonucu Evinç’e kalp nakli yapılmasına karar verildi. Evinç, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Nakli Merkezi sorumlu hekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali önderliğinde kalp ve damar cerrahisi uzmanı Uz. Dr. Mustafa Mert Özgür ve ekibi tarafından 2017 yılında ameliyata alındı. 37 yaşındaki Hakan Evinç, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyon sonrası hayata tutunan ve evlenen Evinç, eşinin hamile olmasıyla ikinci bir mutluluk yaşadı. Evinç’in kalp nakli beklemekten bebek beklemeye uzanan hayat hikayesi, organ nakli bekleyen hastalara ilham oluyor.

“Ameliyat sonrasında evlendi, hatta çocuk bekliyor”

Konu hakkında konuşan Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Uz. Dr. Mustafa Mert Özgür, “Hakan yaklaşık 6 yıl önce tarafımıza kalp yetmezliği şikayetleriyle başvurdu. Yapılan tetiklerden sonra bir tedavi sürecine başlandı. Ancak durumunun kötüleşmesi üzerine kendisini yoğun bakıma aldık. Ve orada solunum cihazına bağlamak zorunda kaldık ve daha sonrasında kalp fonksiyonları neredeyse tamamen yitirilmesi üzerine acil olarak ECMO dediğimiz kalp akciğer makinesinin bir minyatür formatı cihazımız var. Ona bağladık. Ve yaklaşık 1 ay boyunca bu cihazla solunum cihazına bağlı olarak, aynı zamanda beslenmesini midesine yolladığımız bir tüp vasıtasıyla yaparak sağladık ve acil kalp nakli listesine bildirdik. 28 gün bu şekilde takip ettiğimiz hastaya kalp çıktı ve kalp nakli ameliyatını yaptık ve sağlığına kavuştu. Yaklaşık 2017’den bu yana kendisi hayatına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Daha sonrasında evlendi. Hatta çocuk bekliyor. Yani normal bir insan olarak aslında onu hayata kazandırmış olduk. Bu bizim için tabii çok mutluluk veren bir şey” dedi.

“Hastaların birçoğu organ bulunamadığı için maalesef hayatını kaybediyor”

Türkiye’de organ bağışının çok az olduğuna da değinen Uz. Dr. Mustafa Mert Özgür, "Bu hastamızda da olduğu gibi aslında Türkiye’de çok sayıda kalp nakli ve organ nakli bekleyen hastamız var. Bunların hepsi zamanlarının çoğunu hastanede geçiriyorlar. Çünkü organ yetmezliğiyle boğuşuyorlar. Bu hastalarımız uzun süre kalp çıkmadığı için hastanelere yatış çıkışları oluyor ve şifa bulamıyorlar. Ve birçoğu organ bulunamadığı için hayatını maalesef kaybediyor. Zaten Türkiye’de organ bağışı sayısı çok azdı. Pandemiyle bu sayı iyice diplere vurdu. Ve maalesef pandemiden kurtulma aşamasına gelmemize rağmen eski sayılarımıza dahi ulaşamadık. Ve birçok hastamızı maalesef organ bulunamadığı için kaybedebiliyoruz. Bu bizim için çok üzücü. Aslında ekibimiz, hem cerrahi olarak hem bakım süreci olarak dünya standartlarında bir ekip ve birçok hastamıza bu şekilde şifa verdik ama maalesef istediğimiz sayıda rakamlar yok. Türkiye’de organ bağışı çok az. Ve bir çok hasta bu nedenle hayatını kaybediyor. “ diye konuştu.

“Evlendim, inşallah yakında çocuk sahibi olacağım”

Yapılan başarılı operasyonla hayata tutunan Hakan Evinç, “2017 yılında Kartal Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi’nde kalp nakli oldum. Bundan önceki süreçte çok nefes darlığı çekiyordum, çok rahatsızlanıyordum. Bu süreçte hastaneye başvurdum ve organ nakli, kalp nakli olmam gerektiğini söylediler. Bu zamana kadar benim gerçekten organ nakliyle, organ bağışıyla alakalı hiçbir bilgim yoktu. Ta ki bunu çekene ve bilene kadar. Ve bu süreçten sonra 1 ay kadar bir yoğun bakım sürecim oldu. 1 aylık bir süreç sonrasında kalp nakli, organ nakli bana çıktı. Bu süreç içinde organ nakli oldum. Şu anda çok şükür iyiyim. Sağlığım gayet yerinde. Hiçbir sorun yok. Çalışabiliyorum, evlendim. İnşallah yakında çocuk sahibi olacağım. Herkesin organını bağışlaması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.