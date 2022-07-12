Kalp krizi riskini “gözünden” tanıyor

Dinamik damar analizi cihazı, hastanın göz damarlarından kalp krizi riskini ölçüyor. Medicana International İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Kerci, “Akıllı saatler, kalp krizi riskinizi söylemez. Kalp krizi geçirirken size ‘Kalp krizi geçiriyorsunuz’ der. Bu cihaz ise kriz gerçekleşmeden önce riskin oluşma ihtimalini orantısal olarak veriyor” dedi.

Medicana International İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Kerci, kardiyak riskleri ortaya çıkaran dinamik damar analizi yapan cihazı anlattı. Cihazın amacının kardiyak riskleri ortaya çıkarmak olduğunu vurgulayan Kerci, “Vücudumuzdaki bütün damarlar cilt altındadır. Sadece gözdeki damarlar çıplak gözle görülebilir. Bu cihaz, çıplak gözle görebildiğimiz damarları inceleyerek damarların genişleyebilme ve daralma özelliklerini tespit etmeye veya ven ve arterlerin mevcut kalınlıklarını karşılaştırıp kişinin kardiyak açıdan riskli olup olmadığını anlamaya yarıyor. Yani kısaca bu cihaz, kişinin gözündeki damarlara bakarak kalp krizi geçirme riski konusunda diğer bulgulara ek olarak bilgi veriyor. Akıllı saatlerin içinde analiz yapabilen sistemler, sadece kalp hızı gibi parametrelere bakabilir. Damarın fonksiyonlarını gösteren bir uygulama değildir. Kalp krizi riskinizi söylemez. Kalp krizi geçirirken size ‘Kalp krizi geçiriyorsunuz’ der. Bu cihaz ise kriz gerçekleşmeden önce riskin oluşma ihtimalini orantısal olarak veriyor. Kardiyovasküler sistem cerrahisi geçirecek olan veya tansiyon, diyabet, nefrolojik problemleri olan hastaların sistemik regülasyonlarının ne kadar iyi olup olmadığını, gerekiyorsa daha agresif tedaviye ihtiyaç olup olmadığını veya geçirecekleri bir cerrahide sonucun kötüye gitme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğu konusunda hekimlerimize ek olarak fikir veriyoruz” diye konuştu.

“Geleceği öngörmemizi sağlıyor”

Cihazın Türkiye’de iki tane olduğunu ifade eden Kerci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu cihaz, geleceği bir miktar daha öngörmenizi sağlıyor. Alınacak risklerin hangi aşamada alınması gerektiği konusunda kalp damar cerrahlarına destek veriyor. Nefroloji, romatoloji gibi diğer branşlarda ise hastanın regülasyonunun nasıl gittiğini gösteriyor. Hekimlerimiz bazı parametrelere zaten bakıyor ama aynı zamanda bizden aldığı bu bilgilerle hastanın diyetine, şekerine, nefrolojik problemlerine ne kadar riayet ettiğini tespit etmiş oluyor. Biz bu cihazı kullanmadan önce hastanın görme muayenesini yapıyoruz. Göz bebeklerini büyütüyoruz. Arter ve venleri tespit ediyoruz. Arter ve venlerin arasındaki öncelikli oranlara bakıyoruz. Buradaki arter ven oranları uzun süreli yüksek tansiyon geçirmiş hastalarda damarların incelmesinden dolayı büyür. Bu bize ön bilgi veriyor. Daha sonra ışık veriyoruz. Damarlarda genişleme ve daralma fonksiyonları oluyor. Damarların genişlemesindeki büyüklük bize hastanın endotel hücresi fonksiyonunu söylüyor. Bu fonksiyon da bütün damarlarımızın sağlığını gösteren en önemli faktör.”

“Oran ne kadar yüksekse fonksiyonlar o kadar iyi demek”

Cihazın kalp krizi riskini oran olarak vermediğini de sözlerine ekleyen Kerci, “Biz bu cihazla hastaya ‘Yüzde 30 ihtimalle kardiyovasküler kriz geçireceksiniz’ demiyoruz. Biz sadece genişleme ve daralma oranlarını vererek bunun yüzde 100 normal ile hiç normal olmadığı ile ilgili yüzdelik söylüyoruz. Bizim verdiğimiz oran ne kadar yüksekse fonksiyonlar o kadar iyi demek. Bu ne kadar düşükse hasta o kadar kendini kontrol etmemiştir ve herhangi bir cerrahide ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olabilir demektir” bilgisini verdi.