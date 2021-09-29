Kalp krizi kapıyı çalmadan tedbir alın

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topçu, kalp krizinin kapıyı çalmadan tedbir alınması gerektiğini söyledi

Kalp krizinin, kalbin besleyici damarları olan koroner arterlerde tıkanıklık sonucu kalp kasının bir bölümünün beslenememesine bağlı meydana gelen hasar olarak tarif edildiğini ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topçu, kalp krizinin en ürkütücü tarafının anî gelişmesi ve ölümcül sonuçları olması olduğunu söyledi. Kalp krizinin tek bir sebebi olduğunu söylemenin zor olsa da iyi tarif edilmiş risk belirtilerinden bahsetmenin mümkün olduğunu belirten Selim Topçu, "Birinci derece akrabalardan erkekte 55, kadında 65 yaşından önce kalp krizi geçirmiş olması, sigara içiyor olması, hipertansiyon hastası olması, şeker hastası olması en büyük emâreleridir. Normal kalp damarının iç yüzeyi kanın akışını kolaylaştıracak hücrelerle donatılmıştır. Fakat yukarıda saydığımız risk belirtileri olan kişilerde bu hücre yüzeyi hasarlanarak hücre tabakasının altında kolesterol birikintileri oluşabilmektedir. Özellikle risk faktörü olan kişilerde stres, gerginlik, tansiyon yükselmesi, ağır bir yemek, spor veya efor sonrası plaklarda oluşan yırtılmalar veya çatlamalar kalp krizini başlatmaktadır. Plaklarda oluşan bu yırtıklar damarın o bölgesinde pıhtı oluşmasına sebebiyet vererek kalp damarının tıkanmasına ve kalbin oksijensiz kalmasına yol açmaktadır olmaktadır" dedi.

Dr. Selim Topçu, “Kalp krizinin en büyük işaretinin göğüs ağrısı olmakla birlikte nefes darlığı, baş dönmesi ve bayılma, kusma, mide bulantısı, soğuk terleme, çarpıntı, aşırı halsizlik belirtilerinin de buna eşlik ettiğini ifade eden Topçu, "Baskı tarzında göğüs ağrısı hisseden birisinin aklına ilk gelecek durum kalp krizidir. Kalp krizi dışında başka bir durum, meselâ kas ve mide ağrısı gibi akla gelecek durumlar hastanın değil doktorun teşhis koyarken düşünmesi gereken durumlardır. Onun için göğüs ağrısı varlığında hastanın doktora gitmesi teşvik edilmelidir. Birden fazla risk belirtileri olan birisinin kalp krizi geçirme ihtimali daha yüksektir. Bu riski düşürmenin ve dolayısıyla kalp krizini kapıyı çalmadan tedbir alınmalıdır”.