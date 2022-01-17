Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

Manisa’nın Selendi ilçesinde kalp krizi geçiren 81 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Selendi ilçesinde kalp krizi geçiren 81 yaşındaki Hasan Kocabaş, ilk olarak Selendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Devlet Hastanesi’ne sevkine karar verilen Hasan Kocabaş için Manisa’dan havalanan Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans helikopter, Selendi 3 Eylül Şehir Stadı’na iniş yaptı. Doktorların kontrolünde helikoptere bindirilen Kocabaş, Manisa Şehir Hastanesi’ne yetiştirilerek tedavi altına alındı.