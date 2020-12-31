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Kalp krizi geçiren kadının imdadına helikopter yetişti
Van’ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, kara yolunun kapalı olması nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Sağlık 31.12.2020, 19:52
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Van’ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren kadın, kara yolunun kapalı olması nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Gülnaz Sevdalı, Van-Bahçesaray kara yolunun kardan kapalı olması nedeniyle Van İl Sağlık Müdürlüğünden yardım istenildi. Bunun üzerine Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri helikopteri, hasta ile refakatçisini alarak Van’da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.Hasta, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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