Kalp krizi geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun’da kalp krizi geçiren 63 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Kavak ilçesinde kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Muzaffer C. Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun’a sevkine karar verilen Muzaffer C. için Samsun’dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Kavak ilçesine giderek yaşlı adamı alıp Samsun’da özel bir hastaneye yetiştirdi.

(MAY-