Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren Yasin Güneş (71), tedavi için ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye nakledildi.

Kalp krizi geçiren Yasin Güneş, Kulp Dr. Abdullah Biroğul İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Güneş, burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır’a sevk edildi.

Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından Diyarbakır’dan Kulp ilçesine yönlendirilen hava ambulansı, Güneş’i alarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirdi.

Güneş, burada bekleyen 112 Acil Sağlık ambulansı ile kentteki özel hastaneye sevk edildi.

Güneş’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.