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Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Sivas’ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren H.G., ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

Sağlık 31.07.2021, 11:03
Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
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Sivas’ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren H.G., ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

Sivas’ın Divriği ilçesinde 41 yaşındaki H.G. aniden rahatsızlandı. İlçe hastanesine kaldırılan H.G.’ye kalp krizi tanısı konuldu. Sivas’a sevk kararı verilen hasta için ambulans helikopter sabahın erken saatlerinde hastayı almak için havalandı. Divriği’den hastayı alan ambulans helikopter, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi heliport alanına iniş yaptı. Kalp krizi geçiren H.G. buradan ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.
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