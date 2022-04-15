Kalp kapak cerrahisinde yeni yöntem yüz güldürecek

Kalp kapak hastalıklarının cerrahi tedavisinde dünyada kabul edilen en iyi yöntem kalp kapağının değişmemesi, tamir edilmesidir. Kapağı tamir edilen hastalarda beklenen yaşam süresi, kapak değişimi yapılan hastalarla kıyaslandığında daha yüksektir.

Bugüne kadar sayısız kalp kapak tamir ameliyatı yapan Köksal, en çok ihmal edilen triküspit kapak ameliyatlarında yeni bir tamir tekniği geliştirdi. Yeni geliştirdiği ve "triküspit kapağın mitralizasyonu" ismini koyduğu tekniğini, bir grup hastada uygulayan Prof. Dr. Cengiz Köksal’ın elde ettiği başarılı sonuçlar, Avrupa’nın en saygın dergilerinden birinde (Int. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery) yayınlanarak, dünyadaki diğer kapak hastalarının da faydalanabileceği bir yöntem olduğunu ortaya konuldu.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Bir cerrahi yöntemin avantajlı olması için yaşam süresini uzatması yetmez, yaşam kalitesini de artırmalıdır, çünkü tıbbın amacı hastaları yaşatmak değil kaliteli yaşatmaktır. Bunun yanında kalp kapağı tamir edilen hastalarda yaşam kalitesinin, ameliyat edilmeyen hastalarla aynı olduğu saptanmıştır" dedi.

Tüm kalp kapak ameliyatının yaklaşık yüzde 25’inde bu yöntem kullanılabilecek

Köksal, "Mitral kapak ameliyatlarına sıklıkla triküspit kapak yetmezliği eşlik eder. Ancak son yıllara kadar mitral kapak cerrahisine gösterilen ilgi, maalesef triküspit kapağa yeterince gösterilmemiştir. Mitral kapak tamiri yapılan özellikle romatizmal hastalar ve zor vakalarda, triküspit kapak yetmezliği yıllar sonra ciddi bir kalp sorunu olarak karşımıza çıkabilmekte ve bu sorunun cerrahi tedavisi çok yüksek hayati riskler taşımaktadır. Bunun en önemli nedeni ise 2. defa yapılan kalp ameliyatının birinciye göre fazla riskli olması ve çoğunlukla ikinci ameliyatta ilerlemiş triküspit kapak sorunun kapağın değişimini gerektirmesidir” dedi.

Kapağı tamir etmenin her zaman avantajlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Köksal, “Triküspit kapak değişim ameliyatı kapak tamirine göre en az 5-6 kat daha fazla hayati risk taşır. Geliştirdiğimiz yeni kapak tamir tekniği ise özellikle mevcut geliştirilen tekniklerle tamiri zor vakalar için kullanılmaktadır. Yeni yöntem; romatizmal hastalıklar gibi çeşitli nedenlerle oluşan kalp yetmezliklerinin önemli bir kısmında yapay kalp kapağına gerek kalmadan, ömür boyu bir daha ilaç kullanmadan ve kapak değişimine ihtiyaç duymadan yaşama şansı sunuyor. Geliştirdiğimiz bu yeni teknikle, hastalarımıza hem kapak tamir avantajlarını sunuyor, hem de kalbi durdurmadan küçük kesi ile kapağı tamir ederek konforlu, düşük hayati riskli bir cerrahi tedavi seçeneği sunabiliyoruz” dedi.