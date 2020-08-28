Kalp hastalarına sıcak havada soğuk duş uyarısı

Prof. Dr. Bilal Boztosun, ’’Kalp hastaları için sıcak havada serinlemek için soğuk duş risklidir. Su ısıyı havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Aşırı soğuk su ile duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir, kalp krizi tetiklenebilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp hastalarını sıcak havada soğuk duş almamaları yönünde uyardı. Prof. Dr. Bilal Boztosun, ’’Dış ortamın sıcaklığı her ne olursa olsun, insan vücudu sıcaklığı sabit tutmaya çalışır. Bu sıcaklığı sağlamak için vücutta çalışan pek çok uyum merkezi vardır. Başlıca düzenlemeyse vücudun kan akımını değiştirmesiyle yapılır. Su, ısı enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Bu sebeple soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dolaşım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla olur’’ dedi.

Damar tıkanıklığı olanlar dikkat

Soğuğa maruz kalındığında vücutta ısıyı korumak için nabız ve tansiyonun yükseldiğini, kalbin daha fazla kan pompalamaya başladığını açıklayan Prof. Dr. Boztosun, ‘’Serinlemek amacıyla aşırı soğuk suyla duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir. Eğer kalp damarlarında tıkanıklık varsa, kalp aşırı çalışmaya bağlı olarak yeterince beslenemez ve zorlanır. Sonuçta kalp krizi tetiklenebilir” uyarısında bulundu.

’’Deniz ve havuza çivileme, balıklama atlamayın’’

Çok sıcak bir ortamdan ani soğuk duşa girmenin bayılmalara hatta ölüme varan olumsuz sonuçlarına dikkat çeken Prof. Dr. Boztosun, sözlerini şöyle tamamladı: ’’Özellikle kalp damar hastalığı bulunan doğumsal kalp hastalığı, ritim bozukluğu, kontrolsüz hipertansiyonu olan veya ciddi kan sulandırıcı ilaçlar kullanan bireyler denize, havuza ani dalış yapmaktan da kaçınmalıdır. Fakat sağlıklı bireylerin soğuk duş almasında bir sorun yoktur’’.