Kalp cerrahisinde kapalı ameliyat iyileşme süresini kısaltıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi kalp ve damar cerrahisinde kapalı operasyonlarla yoğun bakımda kalma süresini kısaltırken, hastaların iyileşme süresi de hızlanıyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi alanında kapalı yöntemle yaptığı ameliyatlarda büyük başarı sağlıyor. Ameliyathanelerdeki geniş imkânlar sayesinde hem kardiyologlar hem de kalp damar cerrahları aynı anda çalışabiliyor. Kalp damar cerrahisinde yapılan açık ameliyatlar neticesinde hastaların iyileşmesi çok uzun sürebiliyor. Bu sebeple son dönemde doktorlar kapalı operasyonları daha sık tercih ediyor. Açık ameliyatların aksine kapalı operasyonlarda hastalar kısa süre içerisinde taburcu olabiliyor.

“Hastalara ciddi avantajlar sağlıyor”

Eskişehir Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tolunay Sevingil, kapalı operasyonların yanı sıra açık kalp ve damar ameliyatlarını da başarıyla sürdürdüklerini söyledi. Kapalı operasyonların hasta açısından daha avantajı olduğunu dile getiren Sevingil, “Burada her türlü açık kalp ameliyatlarını ve damar ameliyatlarını başarıyla sürdürmekteyiz. Onun ötesinde 3 tane anjiyo ünitemizin olması, her türlü kapalı sistemlerle gerek bacak damarları gerek kol damarları tıkanıklıklarını açabiliyoruz. Karın bölgesinde oluşan balonlaşmayı kapalı yöntemlerle halledebiliyoruz. Bu durum hastalara ciddi avantajlar sağlıyor. Aynı anda hem kardiyologlar hem de kalp damar cerrahları çalışabiliyor. Tek branş olarak da çalışılabilir. Mesela abdominal aort anevrizmasını aynı anda iki hastaya uygulayabiliyoruz” diye konuştu.

“Şimdi uyguladığımız sistem ile hasta sadece gözlem amacıyla yoğun bakımda birkaç saat kalıyor”

Endovasküler anevrizma repair adı verilen teknikle önceden açık yöntemlerle yapılan bazı ameliyatların artık kapalı olarak yapılabildiğini vurgulayan Op. Dr. Tolunay Sevingil, “Geçtiğimiz günlerde ‘endovasküler anevrizma repair’ dediğimiz bir sistem kullanarak ameliyatlar gerçekleştirdik. Eskiden açık yöntemlerle yapılıyordu. Hastanın karnı açılarak yapay damar bırakılıyordu, açıldığı zaman patlama riski vardı. Hastalar 3 gün yoğun bakım, 10 gün serviste yatıyordu. Şimdi uyguladığımız sistemle hasta sadece gözlem amacıyla yoğun bakımda birkaç saat kalıyor. Bu kapalı yöntemi anestezi vermeden de yapabiliyoruz. Böylelikle iyileşme süreleri son derece kısa oluyor” dedi.