Kalp ana damar tıkanıkları ameliyatsız tedavi edilebiliyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Korhan Soylu, gelişen araştırmalar ve teknikler sayesinde kalp ana damar tıkanıklarında ameliyatsız tedavi yönteminin mümkün olduğunu belirterek, stent takma işlemini damar içi ultrason görüntüleme sistemi sayesinde ağrısız ve kesi olmadan rahatça yapabildiklerini söyledi.

Kalp damarlarına giden yolların daralması ve tıkanması geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Temel yaşam fonksiyonlarını tehdit eden bu hastalık gerekli ve hızla tedavi uygulanmazsa ölüm riskini artırabiliyor. Kalp damar tıkanıklarında ameliyatsız tedavi yöntemlerinin etkin bir şekilde yapıldığının altını çizen Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Korhan Soylu, koldan girilerek yapılan damar içi ultrason görüntüleme sistemi sayesinde istenilen yere konulan stendin hastalığın iyileşmesini sağladığını vurguladı.

İstanbul’da kalp ana damarı kapalı olan 48 yaşındaki Erol Şenol’a damar içi ultrason görüntüleme sistemi ile stent taktıklarını belirten Prof. Dr. Korhan Soylu, “Erol Bey’in kalp damarlarından ana damar pozisyonunda ciddi bir darlık tespit edilip, bypass önerilmiş. Öneride bir yanlış yok. Son yıllardaki araştırmalar ve teknik gelişmelerle birlikte eskiden sadece ameliyatla tedavi edilebileceğini düşündüğümüz ana damar hastalarının da önemli bir kısmını ameliyatsız olarak tedavi edebiliyoruz. Bu tedaviler sırasında balon stentleme işlemlerinde damar içi ultrason cihazlarıyla stendin çok ideal şekilde yerleşmesini sağlıyor. Bu da klinik sonuçlarımızı çok iyileştirmiş hatta bypasslarla yarışır duruma gelmiş durumdayız. Erol Bey gibi genç hastalarımızda ana damar pozisyonundaki darlıklarda ameliyatın tek seçenek olmadığını biliyoruz. Uygun hastalarımıza stentleme yapıyoruz” dedi.

“Hasta 1 günde taburcu oluyor”

Damar içi ultrason görüntüleme sistemiyle takılan stent sayesinde hastanın iyileştiğine dikkat çeken Korhan Soylu, “Kalp ana damarında ciddi darlık bulunan Erol Şenol’un damar içi ultrason görüntüleme sistemi (IVUS) eşliğinde bir stentleme yaptık. Darlık yerinde hiçbir rezidü darlık kalmadı, çok iyi bir açıklık sağlandı. Stent büyük çaplara ulaştırılarak yerleştirildi. Bu da stendin gelecekte daralmasını oldukça azaltan bir uygulama. Sadece damarı açmak yetmiyor. Damarın daralma riskini en aza indirmek için ideal bir stentleme yapmanız gerekiyor. Ana damarı tıkanan hastamıza işlemi koldan yaptık. Artık birçok işlemi kasıktan yapmadan sadece bilekten yaptığımız anjiyografi ile yapabiliyoruz. Hastamız, yapılan işlemin ardından 1 gün sonra taburcu oluyor. Kalp ana damarı çok önemli bir yerde. Çünkü 3 damarın 2’sinin kökünün olduğu yerde. Burada oluşacak bir sorun, ani ölümlere yol açabiliyor. Kalk krizlerinde 1 damar tıkandığında bile sorun oluşabiliyorken, ana damarın tıkanması 2 büyük damarın tıkanması anlamına geliyor. Bunun da maalesef ölümcül bir sonuç çıkarması hiç sürpriz değil. Erol bey bu durumu yaşamadan teşhis konmuş. Uygulanan tedavinin ardında normal hayatına döndü” diye konuştu.

“Damar içi ultrasonun bilekten de yapılabiliyor olması bir avantaj”

Gereksiz stent takmanın uygun olmadığını ve damar içi hakkındaki en iyi bilgiyi IVUS ile aldıklarını dile getiren Soylu, “Ana damarı tıkanan her hastaya aynı tedavi mümkün değil. Bypass ve stent tedavileri tüm hastalar için detaylıca değerlendirilmesi gereken seçenekler. Hastanın sahip olduğu damar anatomisinden, darlıkların ne kadar yaygın olduğu, eşlik eden hastalıkların olduğu hastalarda bu seçenekleri iyi değerlendirilmek gerekiyor. Bazı hastalar için ameliyat daha iyi bir seçim olmaya devam ediyor. IVUS bir görüntüleme yöntemi. Biz kalp damarlarını görüntülerken verdiğimiz boya maddelerinin damarı doldurmasına göre bir görüntüleme yapıyoruz. Bu bize damar duvarı hakkında bilgi vermiyor. Stentleme yapılırken sadece anjiyografik görüntüleme yapılması, ideal bir sonuç sağlayamayabiliyor. Damar içi ultrason uyguladığımızda damar anatomisi hakkında detaylı bilgi alıyoruz ve darlıkları da ölçebiliyoruz. Anjiyografik olarak damardaki darlık kritik olarak gelse bile damar içi ultrason ile baktığımızda bu darlığın çok kritik olmadığını ve ilaç takibi ile halledilebileceğinin kararını da alabiliyoruz. Çünkü gereksiz stentleme iyi bir uygulama değil. Stentleme yapılacaksa da damar içi ultrason bence şu andaki en iyi yöntem. O yüzden gerekli olan hastalarda stent kararının verilmesi ve işleminin yapılmasında damar içi ultrason önemli. Damar içi ultrasonun bilekten de yapılabiliyor olması bir avantaj. 1 saatlik bir operasyonun ardından hasta hemen ayağa kalkabildi, tuvalete gidebildi ve işlerine devam edebildi” şeklinde konuştu.

Ana damarına stent takılan ve sağlığına kavuşan Erol Şenol ise, “Göğsümde bayağı bir ağrı vardı. İstanbul’da doktora gittim bana ’bypass’ önerdiler. 4 gün orada kaldık. Sonradan kayınbiraderim hocamızı önerdi. Ameliyattan önce bize dönüp önce moral vermesi bile zaten yüzde 50 iyileştirdi. Bizi Samsun’a geldiğimizde hemen ameliyata aldı. Şimdi de taburcu olduk. Allah’a şükürler olsun, şu anda da çok iyiyim. Hiçbir ağrım veya sızım kalmadı” ifadelerini kullandı.