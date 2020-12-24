Kalitesiz mamalar kedi ve köpekleri sakat bırakıyor

Bursa Veteriner Hekimler Odası Üyesi Veteriner Hekim Ertan Yılmaz, ev ve işyerlerinde evcil hayvan besleyenlerin, gelişi güzel aldıkları mamaların özellikle kedi ve köpek gibi sevimli dostlara zarar verdiğine dikkat çekiyor.

Mamadan kısılan üç beş kuruşun ileride tedavi masrafı olarak tüketiciye geri dönebildiğini hatırlatan Yılmaz; “İyi bir mama ile beslenen kedi günde bir yahut iki en fazla defa düzenli olarak dışkılar. Dışkı leş kokulu değildir ve kıvamı ne çok sert nede çok cıvıktır. Tüyler parlak ve canlıdır, az dökülür. Kedinizin ağzı kokmaz. Aşırı bir kilo alımı veya kilo kaybı gözlenmez. Mamaların paketinin janjanlı oluşu değil içeriği önemlidir. Kaliteli mamalar içerikleri ile dostlarınızın gündelik yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Özellikle kediler bazı gıdaları sindiremezler ya da sindirmekte zorlanırlar. Bu da metabolizmalarının çeşitli sinyaller vermesine, alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir. Mama içerikleri bu yüzden kedi sahipleri tarafından dikkatli incelenmelidir. Özellikle marketlerde yer alan yüksek tahıl katkılı mamalar uzun vadede böbrek sorunlarına yol açmaktadır. Mama çeşitleri içinden yapacağınız tercihlerde evcil dostunuzun bir kobay değil, sizin arkadaşınız olduğunu unutmayın” dedi.

"Kalitesiz mamalar sokak hayvanlarına dahi verilmemeli"

Kedi ve köpeklerin sahipleriyle gönül bağı kurduklarına vurgu yapan Veteriner Hekim Ertan Yılmaz, kötü beslenmenin hayvanlarda bir takım metabolizma hastalıklarına sebebiyet verdiğine işaret ediyor. İnsanların kendi gıdalarını alırken fiyat farkını çokta önemsemediğini kaydeden Veteriner Hekim Yılmaz, çok ucuz gıdalara şüphe ile bakıldığını dile getiriyor. Aynı hassasiyetin can dostları için de gösterilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz şunları söyledi: "Günümüzde bir çok süper market müşteri çekebilmek adına çok ucuz mamaları raflara koyabiliyor. Bu mamalar et oranı düşük, tahıl oranı yüksek vitamin mineral oranı çok dengesiz mamalardır. Bu ürünlerin içindeki kimyasal koruyucular, paketlerde yazan besin değerlerini yakalayabilmek için katılan suni vitaminler, suni mineraller, kemik unları hayvanlara ciddi zarar verebiliyor. Kalitesiz mamalar; böbrek taşları, karaciğer fonksiyon bozuklukları, bağırsak problemleri, kalp problemleri, ciddi tüy dökülmeleri, deri bütünlüğünün bozulması, mantar problemleri, egzema, bitmeyen kaşıntı, ishal, anal kese problemlere davetiye çıkarıyor. Bu tür ürünleri değil evcil hayvanlara sokak hayvanlarına dahi verilmemesi gerekir.”