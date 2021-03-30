Kalın bağırsak kanserinde tarama programları uyarısı

Sivas Numune Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Veli Kürşat Çayhan, kalın bağırsak kanserinde tarama programlarının tedavide ve hayat kurtarmada önemli olduğunu söyledi.

Sivas Numune Hastanesinde Gastroenteroloji Cerrahisi Hekimi olarak görev yapan Op. Dr. Veli Kürşat Çayhan, kanserler içerisinde dünyada ve ülkemizde 3. sırada yer alıp, ölüm sıralamasında 2. sırada yer alan kolorektal kanseri halk arasında bilinen ismiyle kalın bağırsak kanseri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kolorektal kanserin, kalın bağırsağın kötü huylu kitleleri olduğunu belirten Veli Kürşat Çayhan, “ Sosyoekonomik düzeyi yüksek ülkelerde görülme sıklığı daha yüksekken, sosyoekonomik düzeyi düşük ülkelerde ise görülme sıklığının daha az olması, beslenme alışkanlıklarının ve çevresel faktörlerin de kolorektal kanseri etkilediğini gösteren bir gerçektir. 2020 yılı verilerine göre kolorektal kanserler, dünya genelinde en sık tanı alan kanserler arasında üçüncü sırada yer alırken, ölüme neden olan kanserler arasında ise ikinci sıradadır ” dedi.

Tarama programlarının tanı-tedavide ve hayat kurtarmada oldukça önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Op. Dr. Çayhan, “ Tedavi edilebilir bir hastalık olması nedeni ile kolorektal lezyonları henüz kanserleşmeden veya erken evredeyken tespit etmek, etkin yöntemlerle tedavi etmek yoluyla yaygın kanser gelişimini önlemek amacı ile mutlaka tarama programlarına başvurmaları gerekmektedir. Programların gerek yaşam kalitesini arttırdığı, gerekse sağlık süresini uzattığı bilindiğinden, kolorektal kanser tarama programı Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) tarafından önerilen üç kanser tarama programından biridir” dedi.

Kanserin önlenebilir olması için bireylerin neler yapabileceğini belirterek sözlerini sonlandıran Op. Dr. ÇAYHAN, çok kilolu olmaktan, fiziki olarak pasif kalmaktan, fazla miktarda kırmızı et tüketmekten ve sigara - alkolden uzak durulması gerektiğini vurgularken, kolorektal kanserin önlenmesinde bireye düşen görevin değiştirilebilir risk faktörlerini değiştirmeye çalışmak ve ulusal tarama programlarına müdahil olmaları gerektiğini belirtti.