“Kalıcı kalp pili kiosku” ile hasta ve doktor arasındaki temas en aza iniyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede sosyal mesafe büyük bir önem taşırken Ankara Şehir Hastanesinde kalıcı kalp pili olan hastalar ile doktorların temasını en aza indirebilmek amacıyla “kalıcı kalp pili kiosku” kuruldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede sosyal mesafe ve temas büyük yer kaplarken yeni hayat için de çalışmalar başladı. Bu kapsamda, Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde, Prof. Dr. Serkan Çay’ın sorumluluğunda, “kalıcı kalp pili kiosku” kuruldu. Kalıcı kalp pillerinin kontrolünde kullanılmak için oluşturulan kiosk sayesinde hasta ile sağlık personeli arasındaki teması ortadan kaldırmak mümkün. Kontrollerde kullanılan kablosuz kalp pili okuma cihazı, hastaya temas ettirmeden çalıştırılırken cihazı tanıyan kiosk da bilgileri elektronik ortama yüklüyor. Saniyeler süren işlemin ardından ise bilgiler internet ortamında güvenli şekilde depolanıyor.