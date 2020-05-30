Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...

“Kalıcı kalp pili kiosku” ile hasta ve doktor arasındaki temas en aza iniyor

TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVİD-19) İLE MÜCADELEDE SOSYAL MESAFE BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIRKEN ANKARA ŞEHİR HASTANESİNDE KALICI KALP PİLİ OLAN HASTALAR İLE DOKTORLARIN TEMASINI EN AZA İNDİREBİLMEK AMACIYLA “KALICI KALP PİLİ KİOSKU” KURULDU.

“Kalıcı kalp pili kiosku” ile hasta ve doktor arasındaki temas en aza iniyor

TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVİD-19) İLE MÜCADELEDE SOSYAL MESAFE BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIRKEN ANKARA ŞEHİR HASTANESİNDE KALICI KALP PİLİ OLAN HASTALAR İLE DOKTORLARIN TEMASINI EN AZA İNDİREBİLMEK AMACIYLA “KALICI KALP PİLİ KİOSKU” KURULDU.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:00
5 Okunma
“Kalıcı kalp pili kiosku” ile hasta ve doktor arasındaki temas en aza iniyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede sosyal mesafe büyük bir önem taşırken Ankara Şehir Hastanesinde kalıcı kalp pili olan hastalar ile doktorların temasını en aza indirebilmek amacıyla “kalıcı kalp pili kiosku” kuruldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede sosyal mesafe ve temas büyük yer kaplarken yeni hayat için de çalışmalar başladı. Bu kapsamda, Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde, Prof. Dr. Serkan Çay’ın sorumluluğunda, “kalıcı kalp pili kiosku” kuruldu. Kalıcı kalp pillerinin kontrolünde kullanılmak için oluşturulan kiosk sayesinde hasta ile sağlık personeli arasındaki teması ortadan kaldırmak mümkün. Kontrollerde kullanılan kablosuz kalp pili okuma cihazı, hastaya temas ettirmeden çalıştırılırken cihazı tanıyan kiosk da bilgileri elektronik ortama yüklüyor. Saniyeler süren işlemin ardından ise bilgiler internet ortamında güvenli şekilde depolanıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş Beyazlatmak İçin 14 Doğal Yöntem
Diş Beyazlatmak İçin 14 Doğal Yöntem
Servis araçlarında alınması gereken önlemler belli oldu
Servis araçlarında alınması gereken önlemler belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: "Bu virüs bizi bırakmıyor, bırakmayacak."
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: "Bu virüs bizi bırakmıyor, bırakmayacak."
28 HAFTADAN BÜYÜK GEBELER SOSYAL MESAFEYE ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ!
28 HAFTADAN BÜYÜK GEBELER SOSYAL MESAFEYE ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ!
Korona sonrası yeni salgınımız obezite olabilir
Korona sonrası yeni salgınımız obezite olabilir
Karantina sonrası spora başlama tüyoları
Karantina sonrası spora başlama tüyoları
ABD’li bulaşıcı hastalıklar uzmanı: Çin’deki aşı deneme sonuçları çok etkileyici
ABD’li bulaşıcı hastalıklar uzmanı: Çin’deki aşı deneme sonuçları çok etkileyici
Korona virüs ile bitki bazlı et ürünleri satışı ikiye katlandı
Korona virüs ile bitki bazlı et ürünleri satışı ikiye katlandı
Pandemi döneminde beslenme alışkanlıkları değişti
Pandemi döneminde beslenme alışkanlıkları değişti
Korona virüse karşı 100 bin kişiye dezenfektanlı mendil
Korona virüse karşı 100 bin kişiye dezenfektanlı mendil
1 Haziran’da başlayacak normalleşme sürecinde yapılması gerekenleri anlattı
1 Haziran’da başlayacak normalleşme sürecinde yapılması gerekenleri anlattı
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
Erciş’te korona tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi
Erciş’te korona tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi
Dünya Tütünsüz Gününde hedef kitle gençler
Dünya Tütünsüz Gününde hedef kitle gençler
Şehir Hastanesi normalleşmeyle çift vardiyaya geçiyor
Şehir Hastanesi normalleşmeyle çift vardiyaya geçiyor
Türkiye’nin ilk uluslararası aritmi mükemmeliyet merkezi Ankara Şehir Hastanesinde
Türkiye’nin ilk uluslararası aritmi mükemmeliyet merkezi Ankara Şehir Hastanesinde
Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı! Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı
Bakan Koca koronavirüste son durumu paylaştı! Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı
Salgın döneminde Türkiye’nin akciğer taraması yapıldı
Salgın döneminde Türkiye’nin akciğer taraması yapıldı
Burun ucu problemlerine dikkat
Burun ucu problemlerine dikkat
Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak, hiç kullanmamaktan daha zararlı
Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak, hiç kullanmamaktan daha zararlı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim