Kale Kilit bu yıl da ihracat şampiyonu oldu

Türkiye’de kilit sektörünün lokomotif markası Kale Kilit, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) düzenlediği İhracatın Metalik Yıldızları Ödülleri’nde, Metal Hırdavat Kategorisinin ihracat lideri oldu. 100’den fazla ülkeye satış gerçekleştiren şirket, 2020 yılı ihracat performansları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda aldığı ödülle, kendi faaliyet alanında 13. kez ihracat şampiyonu seçildi. 7 Eylül Salı günü Swissotel’de organize edilen törende ödülü Kale Kilit İhracat Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Mumcu aldı.

''İhracat payımızı önümüzdeki yıl daha da artırmayı hedefliyoruz''

Farklı pazar dinamikleri ve coğrafyalara özgü güvenlik beklentisine yönelik yenilikçi ürünler ürettiklerini söyleyen Kale Kilit İhracat Satış ve Pazarlama Direktörü Hakan Mumcu, “Kuruluş hikayemiz, 1953 yılında İstanbul Tahtakale'deki bir atölyede başladı. Kale Kilit Onursal Başkanı rahmetli Sadık Özgür’ün üretim atölyesi, Türkiye ekonomisinin o dönemdeki zorlu şartları altında ilk yerli kilit imalatını gerçekleştirdi. 1979 yılında artan taleple doğru orantılı olarak Türkiye’nin ilk entegre teknolojik kilit fabrikası da Kale Kilit tarafından kuruldu. Böylece Türkiye’nin ilk kasa kilidini üreten ve Türkiye’den ilk kilit ihraç eden şirket Kale Kilit oldu. Bugünse Türkiye’de kilit ve silindirin jenerik markasıyız. Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük entegre üretim merkezi olan Çerkezköy fabrikamızda, günde 150 bin adet kilit ve 80 bin adet silindir üretim kapasitesine sahibiz. Batı Avrupa, Rusya, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika gibi kilit sektöründe dünyanın büyük global üreticilerinin hâkim olduğu pazarlarda tercih edilen en önemli markalar arasında yer alıyoruz. Hem kapasite hem de pazar payındaki liderliğimizi sürdürülebilir kılma hedefiyle; odağımızdaki yurt dışı pazarlarda daha fazla söz sahibi olmak ve bir dünya markası haline gelmek istiyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda, Moskova’yı üs olarak seçerek 2019 yılında Rusya Ofisi’mizi hizmete açtık. Bölgede aynı zamanda showroom ve depomuz ile de faaliyet gösteriyoruz. Rusya ve potansiyel bulduğumuz diğer ülkelerde yapacağımız yatırımlar ile önümüzdeki dönemde ciromuz içerisindeki ihracat payımızı daha da artırmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.