Kalbini seven beyaz çikolatadan uzak dursun!

Diyetinizde bunları azaltmaya çalışmalısınız” diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kalp krizi riskini azaltmak için uzak durulması gereken yiyecekleri şöyle sıraladı:

Beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi

Hamur işleri, börek, poğaça

Sosis, hamburger, pastırma ve kebap gibi yağlı etler

Margarin, palm yağı

Hindistan cevizi, Hindistan cevizi kreması, hurma yağı

Krema, süt, yoğurt, krem peynir gibi tam yağlı süt ürünleri

DOYMAMIŞ YAĞ İÇEREN YİYECEKLER TÜKETİN

“Birçok gıdanın üzerinde doymuş ve doymamış yağların bir listesi vardır. Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekleri kesmeye, daha fazla doymamış yağ içeren yiyeceklerle değiştirmeye çalışın” diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Enerjimizin üçte biri, bir kadın için günde yaklaşık 70 g. ve bir erkek için günde 90 g. yağdan gelmelidir. Ancak doymuş yağların bunun üçte birinden fazlasını içermemesi önerilir (kadınlar için 20 g. ve erkekler için 30 g.)” diyor.